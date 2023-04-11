Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Китайський техногігант Alibaba презентував свою модель штучного інтелекту arrow

Китайський техногігант Alibaba презентував свою модель штучного інтелекту

11 квітня 2023 14:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Китайський техногігант Alibaba презентував свою модель штучного інтелекту
Компанія Alibaba Group Holding презентувала новий продукт. Фото: Thomas Peter/Reuters
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Китайський технологічний гігант Alibaba Group Holding у вівторок, 11 квітня, продемонстрував свою генеративну модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen. У компанії заявляють, що найближчим часом вона буде інтегрована в усі додатки компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що відомо про Tongyi Qianwen

Під час відзнятої демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen, що означає "правда з тисячі запитань", складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.

Спочатку Tongyi Qianwen буде інтегровано в DingTalk, додаток Alibaba для обміну повідомленнями на робочому місці. Його можна буде використовувати для підсумовування нотаток зустрічей, написання електронних листів і проєктів ділових пропозицій. Також технологія буде додана до голосового помічника Alibaba Tmall Genie.

"Ця технологія внесе значні зміни в те, як ми виробляємо, як ми працюємо та як ми живемо", — сказав генеральний директор Деніел Чжан під час прямої трансляції події.

Він додав, що моделі штучного інтелекту, такі як Tongyi Qianwen зроблять ШІ більш популярним у майбутньому.

Хмарний підрозділ китайського інтернет-гіганта планує відкрити Tongyi Qianwen для клієнтів, щоб вони могли створювати власні індивідуальні великі мовні моделі.

Регулювання технології

У проєкті правил, опублікованому Управлінням кіберпростору Китаю, йдеться, що країна підтримує інновації та популяризацію технології, але створюваний контент повинен відповідати "основним соціалістичним цінностям", а також законам про безпеку даних і захист особистої інформації.

Порушники цих правил можуть зіткнутися зі штрафом або кримінальним розслідуванням.

Запропоновані правила, відкриті для громадського обговорення до 10 травня, з’явилися в той момент, коли уряди в усьому світі шукають, як найкраще регулювати генеративну технологію штучного інтелекту, яка викликала велику стурбованість щодо її етичних наслідків, а також її впливу на національну безпеку, робочі місця та освіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 300 мільйонів штатних робочих місць у всьому світі можуть бути певним чином автоматизовані завдяки новітній хвилі штучного інтелекту, яка породила такі платформи, як ChatGPT. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB