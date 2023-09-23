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iPhone 15 Pro VS iPhone 14 Pro: який зі смартфонів провалив тест на міцність

23 вересня 2023 18:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
iPhone 15 Pro VS iPhone 14 Pro: який зі смартфонів провалив тест на міцність
Момент з експерименту. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно у продажі надійшла довгоочікувана модель компанії Apple — смартфон iPhone 15. На сайті розробники вказали, що телефон має найміцніше скло, порівняно зі своїми попередниками. Блогер та автор YouTube-каналу AppleTrack вирішив це перевірити та провів експеримент. 

Відповідне відео він оприлюднив в YouTube.

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Як відбувався експеримент

Відтак, для свого експерименту блогер обрав новий iPhone 15 та минулорічний iPhone 14 Pro. Моделі відрізняються матеріалом та формою бічної рамки. У моделі 2023 року вона має невеликі округлення.

Після цього блогер почав кидати смартфони на землю з висоти кишені джинсів. Після першого удару iPhone 14 Pro отримав вм'ятину на корпусі, в той час як на iPhone 15 Pro з'явилися невеликі подряпини. 

Хлопець повторив падіння смартфонів вдруге. На цей раз він обрав висоту на рівні грудей. В результаті смартфони не отримали жодних додаткових пошкоджень. Так само було і втретє, коли блогер кидав iPhone з висоти рівня голови. 

Після цього блогер продовжив падіння телефонів кришкою вниз. Спочатку у iPhone 15 Pro тріснуло тильне скло, потім — об'єктив. Водночас, iPhone 14 Pro відбувся легкою вм'ятиною, на другий раз залишився цілим. 

Далі блогер почав збільшувати висоту. Кинувши телефони з висоти 5 метрів, у iPhone 15 Pro зламався екран. Водночас, iPhone 14 Pro витримав удар. 

Результати експерименту

Зрештою, кинувши смартфони з висоти 6 метрів, стало зрозуміло, який із них пройшов тест на міцність. 

В результаті кінцевого падіння iPhone 15 Pro був повністю у тріщинах, у нього також відпав блок камер. У iPhone 14 Pro тріснуло переднє скло, але він продовжував працювати. 

Нагадаємо, світі розпочався продаж нових смартфонів від Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Українські ритейлери вже відкрили передзамовлення на нові "яблучні" моделі. 

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