Яким буде новий Xbox: на що здатна нова консоль

Яким буде новий Xboх. Фото - BBC

Cтали відомі подробиці щодо планів Microsoft відносно виходу нової консолі Xbox, після випуску однієї з моделей у формі всім відомого печива. За попередніми повідомленнями, нова консоль стане найпотужнішою моделлю за всі часи.

Про це повідомляє The Verge.

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Нова консоль отримала назву Xbox Brooklin, і Microsoft наразі планують представити модель у жовтні-листопаді наступного року.

Як повідомлялося, вона стане найпотужнішою версією Xbox за всі часи, і не матиме приводу для дисків. Приставка продавтиметься за ціною у 499 доларів.

Новий Xbox отримав циліндричний корпус, порт USB—C із можливістю зарядки на передній панелі. Ємність накопичувача складе 2 ТБ, консоль підтримуватиме технології Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6E.

Ба більше, завдяки оновленому процесору має зменшитися енергоспоживання на 15%, а в режимі очікування - на 20%.

Нагадаємо, що раніше цифровий сервіс Xbox встряг у скандал, пов'язаний з поширенням у ньому російської комп'ютерної гри Atomic Heart.

Натомість, у Microsoft раптово заявили про наміри скоротити понад тисячу своїх співробітників.