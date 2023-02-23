Геймери оцінять: Microsoft анонсував Xbox у вигляді печива
Microsoft презентував нову консоль Xbox Series S. Виробник створив ігрову приставку у формі печива Oreo.
Про це повідомляє Microsoft.
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Деталі
Консоль виступає в ролі начинки, а по краях виробник розмістив дві половинки шоколадного печива. Підставка зроблена в стилі молока.
Microsoft змінили й контролер. Деякі деталі пофарбовані в білий колір з молочним орнаментом. У компанії не розповіли, як можна отримати унікальну консоль. Ймовірно, в майбутньому приставку розіграють в одному з конкурсів.
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