Геймери оцінять: Microsoft анонсував Xbox у вигляді печива

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Microsoft презентував нову консоль Xbox Series S. Виробник створив ігрову приставку у формі печива Oreo.

Про це повідомляє Microsoft.

Деталі

Консоль виступає в ролі начинки, а по краях виробник розмістив дві половинки шоколадного печива. Підставка зроблена в стилі молока.

Microsoft змінили й контролер. Деякі деталі пофарбовані в білий колір з молочним орнаментом. У компанії не розповіли, як можна отримати унікальну консоль. Ймовірно, в майбутньому приставку розіграють в одному з конкурсів.

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