Найбільш автономний гаджет — який смартфон тримає зарядку найдовше

Лідером опинився телефон, який має акумулятор місткістю 6000 мАг

Автономність — це одна з найголовніших характеристик, на яку звертають користувачі гаджетів. Фахівці лабораторії DXOMARK розповіли про смартфони, які мають найбільш потужні батареї.

Про це повідомляє Dxomark.

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Фахівці назвали телефон Honor X7a, який має акумулятор місткістю 6000 мАг, чемпіоном "автономності". Одного заряду батареї вистачить на п'ять днів та три години робити.

На другому місці опинився смартфон Vivo Y72. Телефоном можна користуватися п'ять днів без підзарядки. Збільшивши інтенсивність використання до 7 годин на день, власники отримують до 54 годин роботи.

Наступним фахівці назвали модель Oppo A77 з показником 4 дні та 6 годин. У високоінтенсивному режимі батареї вистачить на 47 годин.

У списку після цих смартфонів опинились Honor X8 5G та Honor Magic5 Lite. Першим телефоном можна користуватися 4 дні та 3 години, а другим — 3 дні та 2 години.

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