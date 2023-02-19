Найбільш автономний гаджет — який смартфон тримає зарядку найдовше

Батареї вистачить на 5 днів: який смартфон на ринку тримає зарядку найкраще
Автономність — це одна з найголовніших характеристик, на яку звертають користувачі гаджетів. Фахівці лабораторії DXOMARK розповіли про смартфони, які мають найбільш потужні батареї.
Про це повідомляє Dxomark.
-
Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано приліт у будівлю окупаційної "прокуратури"
-
Комісія ЮНЕСКО скоро приїде до Одеси: охоронну зону можуть збільшити, – Іван Ліптуга
-
У Бєлгородській області знову заявили про "обстріл з боку України": фото наслідків
-
Новий конкурент Пригожина: Кадиров заявив, що планує створити власну приватну військову компанію
-
Можливе довгоочікуване відкриття: на сайті мережі McDonald's з'явились вакансії в Одесі
-
РФ сховала свою бойову авіацію від ударів ЗСУ, — розвідка
-
Росія змінила тактику ракетних обстрілів: чого очікувати від ворога
-
Складний перехід: чому далеко не всі жителі Одещини можуть перейти одразу на українську
-
До Києва приїде прем'єр-міністр Італії на зустріч із Зеленським: вона готує важливу заяву
-
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України
Деталі
Фахівці назвали телефон Honor X7a, який має акумулятор місткістю 6000 мАг, чемпіоном "автономності". Одного заряду батареї вистачить на п'ять днів та три години робити.
На другому місці опинився смартфон Vivo Y72. Телефоном можна користуватися п'ять днів без підзарядки. Збільшивши інтенсивність використання до 7 годин на день, власники отримують до 54 годин роботи.
Наступним фахівці назвали модель Oppo A77 з показником 4 дні та 6 годин. У високоінтенсивному режимі батареї вистачить на 47 годин.
У списку після цих смартфонів опинились Honor X8 5G та Honor Magic5 Lite. Першим телефоном можна користуватися 4 дні та 3 години, а другим — 3 дні та 2 години.
Нагадаємо, ми писали, які зарядні пристрої небезпечні для смартфона. А також корисні поради, як правильно користуватися портативними зарядними пристроями.