Здатний знімати найдрібніші об'єкти: аксесуар за 960 грн став хітом TikTok

Universal 400Х DH

У TikTok завірусилися відеоролики з досить незвичайним аксесуаром для iPhone. Накладний мікроскоп для телефонів здатний якісно знімати найдрібніші об'єкти.

Про це повідомляє УНІАН.

Деталі

Аксесуар під назвою Universal 400Х DH виглядає як звичайний пластиковий чохол з алюмінієвою верхньою панеллю. До нього кріпиться спеціальний блок з об'єктивом підсвічуванням й портом USB-A.

Інтерес до накладного мікроскопа викликаний релізом нового Galaxy S23 Ultra. Смартфон має чотири камери, дві з яких — телеоб'єктиви. Телефон здатний домогтися 100-кратного наближення. Користувачі Apple можуть користуватися лише 3-кратним оптичним зумом і 15-кратним цифровим зумом.

Universal 400Х DH продається на Aliexpress за ціною 960 грн. В асортименті доступні моделі для смартфонів iPhone 11 та інших.

Нагадаємо, фахівці лабораторії DXOMARK розповіли про смартфони, які мають найбільш потужні батареї.

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