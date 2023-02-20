Здатний знімати найдрібніші об'єкти: аксесуар за 960 грн став хітом TikTok
У TikTok завірусилися відеоролики з досить незвичайним аксесуаром для iPhone. Накладний мікроскоп для телефонів здатний якісно знімати найдрібніші об'єкти.
Про це повідомляє УНІАН.
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Деталі
Аксесуар під назвою Universal 400Х DH виглядає як звичайний пластиковий чохол з алюмінієвою верхньою панеллю. До нього кріпиться спеціальний блок з об'єктивом підсвічуванням й портом USB-A.
Інтерес до накладного мікроскопа викликаний релізом нового Galaxy S23 Ultra. Смартфон має чотири камери, дві з яких — телеоб'єктиви. Телефон здатний домогтися 100-кратного наближення. Користувачі Apple можуть користуватися лише 3-кратним оптичним зумом і 15-кратним цифровим зумом.
Universal 400Х DH продається на Aliexpress за ціною 960 грн. В асортименті доступні моделі для смартфонів iPhone 11 та інших.
Нагадаємо, фахівці лабораторії DXOMARK розповіли про смартфони, які мають найбільш потужні батареї.
Також ми писали, що у 2024 році Apple презентує нову версію iPhone. Компанія планує додати смартфону ще вищого класу до обох моделей Pro.