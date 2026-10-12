Військовий облік жінок: що важливо знати українкам

Хвилина мовчання на честь загиблих бійців ДШВ. Фото: УНІАН

У листопаді українкам не варто очікувати автоматичної зміни правил призову на військову службу: офіційно про запровадження обов’язкової мобілізації жінок не оголошували. Представники Верховної Ради заявляли, що така ініціатива не розглядається. При цьому законодавство передбачає окремі вимоги до військового обліку жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

Сам факт постановки на облік не означає, що людину автоматично призовуть на службу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кого стосується військовий облік

Обов’язковій постановці на військовий облік підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Для украінок з іншими спеціальностями облік передбачений на добровільній основі. Наявність відповідної освіти або запису в реєстрі сама по собі не означає автоматичного направлення до військової частини.

З юридичної точки зору військовий облік є фіксацією відомостей про громадянина та його військово-облікову спеціальність, тоді як мобілізація пов’язана з призовом на військову службу в установленому законом порядку. Ці процедури не можна ототожнювати. Тому навіть за наявності обов’язку перебувати на обліку не можна робити висновок, що жінку обов’язково призвуть. Для оцінки конкретної ситуації необхідно враховувати чинні норми, правовий статус особи та можливі зміни в законодавстві.

Чи з’являться нові правила в листопаді

Станом на жовтень 2026 року офіційно підтверджених змін, які мають набрати чинності в листопаді та передбачати обов’язковий призов жінок, немає. Вони можуть проходити військову службу добровільно відповідно до чинного законодавства.

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Якщо нові норми будуть прийняті, їхній зміст і терміни набрання чинності мають бути опубліковані офіційно. Тому повідомлення про нібито затверджену обов’язкову мобілізацію жінок важливо перевіряти за першоджерелами.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, що колишній начальник харківського РТЦК значно завищував показники виконання мобілізаційного плану.

Також Новини.LIVE писали про те, чому важливо повідомляти до ТЦК та СП дані про зміну місця проживання або переїзд до іншого регіону.