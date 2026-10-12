Воинский учет женщин: что важно знать украинкам

Минута молчания в честь погибших бойцов ДШВ. Фото: УНИАН

В ноябре украинкам не стоит ожидать автоматического изменения правил призыва на военную службу: официально о введении обязательной мобилизации женщин не объявляли. Представители Верховной Рады заявляли, что такая инициатива не рассматривается. При этом законодательство предусматривает отдельные требования к воинскому учету женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Сам факт постановки на учет не означает, что человека автоматически призовут на службу, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Кого касается воинский учет

Обязательной постановке на воинский учет подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, если они соответствуют установленным требованиям. Для украинок с другими специальностями учет предусмотрен на добровольной основе. Наличие соответствующего образования или записи в реестре само по себе не означает автоматического направления в воинскую часть.

С юридической точки зрения воинский учет представляет собой фиксацию сведений о гражданине и его военно-учетной специальности, тогда как мобилизация связана с призывом на военную службу в установленном законом порядке. Эти процедуры нельзя отождествлять. Поэтому даже при наличии обязанности состоять на учете нельзя делать вывод, что женщину обязательно призовут. Для оценки конкретной ситуации необходимо учитывать действующие нормы, правовой статус человека и возможные изменения законодательства.

Появятся ли новые правила в ноябре

По состоянию на октябрь 2026 года официально подтверждённых изменений, которые должны вступить в силу в ноябре и предусматривать обязательный призыв женщин, нет. Они могут проходить военную службу добровольно в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также:

Если новые нормы будут приняты, их содержание и сроки вступления в силу должны быть опубликованы официально. Поэтому сообщения о якобы утвержденной обязательной мобилизации женщин важно проверять по первоисточникам.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщал о том, что бывший начальник харьковского РТЦК значительно завышал показатели выполнения мобилизационного плана.

Также Новини.LIVE писали о том, почему важно сообщать в ТЦК и СП данные о смене места жительства или переезда в другой регион.