Мобілізація восени: кого можуть призвати в першу чергу

Мобілізація в Україні. Ілюстративне фото

Потреби Збройних сил України залежать від завдань підрозділів та ситуації на фронті, тому під час комплектування армії враховують не лише кількість військовозобов’язаних, а й їхні професійні навички. Восени мобілізація триває згідно з чинним законодавством. При цьому окремі напрямки потребують фахівців із конкретним досвідом та підготовкою.

Серед затребуваних професій називають операторів безпілотників, водіїв та ІТ-фахівців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "24 канал".

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Які фахівці потрібні армії

Наявність такої кваліфікації сама по собі не означає, що людину призовуть раніше за інших. Залежно від потреб підрозділів Силам оборони можуть знадобитися:

оператори безпілотних літальних апаратів;

водії та фахівці з транспортного забезпечення;

ІТ-фахівці та фахівці з цифрових систем;

стрільці та розвідники;

технічні фахівці, необхідні для обслуговування обладнання.

Перелік напрямків залежить від конкретних завдань військових частин. Попит на професію в одному підрозділі не означає, що аналогічна посада відкрита у всіх інших.

Від чого залежить призов

При вирішенні питання про мобілізацію враховуються вимоги законодавства, військово-облікові дані, стан здоров’я та наявність законних підстав для відстрочки або бронювання. Професійний досвід може вплинути на підбір посади, але не скасовує передбачених законом процедур. Якщо у людини є чинне відстрочення або бронювання, сама по собі затребувана спеціальність не позбавляє її відповідної підстави.

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Громадяни, які бажають самостійно обрати напрям служби, можуть ознайомитися з доступними вакансіями та звернутися до рекрутингових центрів. Такий формат дозволяє зіставити професійні навички кандидата з потребами підрозділів. При цьому перелік відкритих військових вакансій не є списком осіб, які підлягають першочерговій мобілізації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ініціативу, яка може повністю змінити порядок бронювання та скоротити кількість відстрочок в Україні.

Також Новини.LIVE писали, як можна продовжити термін бронювання після того, як закінчилася дія попередньої відстрочки.