Мобилизация осенью: кого могут призвать в первую очередь

Мобилизация в Украине. Фото иллюстративное

Потребности Сил обороны Украины зависят от задач подразделений и ситуации на фронте, поэтому при комплектовании армии учитывают не только количество военнообязанных, но и их профессиональные навыки. Осенью мобилизация продолжается по действующим нормам законодательства. При этом отдельные направления требуют специалистов с конкретным опытом и подготовкой.

Среди востребованных профессий называют операторов беспилотников, водителей и IT-специалистов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "24 канал".

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Какие специалисты нужны армии

Наличие такой квалификации само по себе не означает, что человека призовут раньше остальных. В зависимости от потребностей подразделений Силам обороны могут требоваться:

операторы беспилотных летательных аппаратов;

водители и специалисты по транспортному обеспечению;

IT-специалисты и специалисты по цифровым системам;

стрелки и разведчики;

технические специалисты, необходимые для обслуживания оборудования.

Перечень направлений зависит от конкретных задач воинских частей. Востребованность профессии в одном подразделении не означает, что аналогичная должность открыта во всех остальных.

От чего зависит призыв

При решении вопроса о мобилизации учитываются требования законодательства, военно-учетные данные, состояние здоровья и наличие законных оснований для отсрочки или бронирования. Профессиональный опыт может повлиять на подбор должности, но не отменяет предусмотренных законом процедур. Если у человека есть действующая отсрочка или бронирование, сама по себе востребованная специальность не лишает его соответствующего основания.

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Граждане, которые хотят самостоятельно выбрать направление службы, могут изучить доступные вакансии и обратиться в рекрутинговые центры. Такой формат позволяет соотнести профессиональные навыки кандидата с потребностями подразделений. При этом перечень открытых военных вакансий не является списком людей, подлежащих первоочередной мобилизации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об инициативе, которая может полностью изменить порядок бронирования и сократить количество отсрочек в Украине.

Также Новини.LIVE писали, как можно продлить срок бронирования после того, как закончилось действие предыдущей острочки.