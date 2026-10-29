Військово-реєстраційний документ в Україні. Ілюстративне фото

Підприємство, якому відмовили у наданні статусу критично важливого через заяву представника ТЦК, домоглося перегляду рішення в судовому порядку. Компанія займається поводженням з небезпечними відходами та надала документи, що підтверджують відповідність встановленим критеріям. Однак під час засідання комісії Полтавської обласної військової адміністрації представник ТЦК заявив про недотримання підприємством вимог мобілізаційного законодавства.

Конкретні порушення та документи на підтвердження цих слів не були надані. Судові інстанції дійшли висновку, що такої інформації недостатньо для обґрунтованої відмови, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Які документи надала компанія

Підприємство звернулося до Полтавської ОВА із заявою про визнання його критично важливим для економіки та забезпечення потреб територіальної громади. До пакету документів увійшли висновок районної військової адміністрації щодо значення послуг компанії, довідка про відсутність податкової заборгованості та відомості про середню заробітну плату співробітників.

Також підприємство надало завірені виписки зі списків персонального військового обліку, які пройшли звірку з ТЦК. Незважаючи на подані матеріали, комісія проголосувала проти надання відповідного статусу.

На чому ґрунтувалася відмова

Під час засідання представник ТЦК усно повідомив, що підприємство не виконує вимоги законодавства у сфері оборони та мобілізаційної підготовки. При цьому в матеріалах справи, згідно з опублікованою інформацією, не було вказано, які саме порушення допустила компанія. Полтавська ОВА посилалася на виступ представника територіального центру та наполягала, що підприємство має підтвердити дотримання встановлених вимог. Однак суд вказав на необхідність обґрунтовувати рішення конкретними обставинами та доказами.

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Що повинен враховувати орган влади

Частина друга статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України покладає на орган влади обов’язок довести правомірність оскаржуваного рішення. Під час розгляду заяв підприємств необхідно враховувати подані документи та перевіряти відомості про можливі порушення. У таких ситуаціях важливими є такі обставини:

наявність документів, що підтверджують відповідність підприємства встановленим критеріям;

конкретні відомості про ймовірні порушення мобілізаційного законодавства;

докази, на підставі яких орган влади ухвалює рішення;

обґрунтування причин відмови у наданні статусу критично важливого.

Чим завершився судовий розгляд

Полтавський окружний адміністративний суд скасував відмову обласної військової адміністрації та зобов’язав повторно розглянути заяву підприємства. За інформацією, наведеною в публікації про справу № 440/5413/26, Другий апеляційний адміністративний суд 22 жовтня 2026 року залишив рішення першої інстанції без змін.

Суд не надав компанії статус критично важливого напрямку безпосередньо, а зобов’язав ОВА заново розглянути документи з урахуванням висновків суду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що обіцянка роботодавця забронювати працівника ще не означає, що відстрочка буде оформлена. У ТЦК детально пояснили, чому так відбувається далеко не завжди.

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