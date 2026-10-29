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Главная ТЦК Бронирование сотрудников: как суд может помочь, когда ТЦК отказал

Бронирование сотрудников: как суд может помочь, когда ТЦК отказал

Ua ru
29 октября 2026 20:27
Бизнесу отказали в бронировании из-за устного заявления ТЦК: что делать в такой ситуации Фото иллюстративное
Военно-учетный документ в Украине. Фото иллюстративное

Предприятие, которому отказали в статусе критически важного из-за заявления представителя ТЦК, добилось пересмотра решения через суд. Компания занимается обращением с опасными отходами и предоставила документы, подтверждающие соответствие установленным критериям. Однако во время заседания комиссии Полтавской областной военной администрации представитель ТЦК заявил о несоблюдении предприятием требований мобилизационного законодательства.

Конкретные нарушения и документы в подтверждение этих слов представлены не были. Судебные инстанции пришли к выводу, что подобной информации недостаточно для обоснованного отказа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какие документы предоставила компания

Предприятие обратилось в Полтавскую ОВА с заявлением о признании его критически важным для экономики и обеспечения потребностей территориальной громады. В пакет документов вошли заключение районной военной администрации о значении услуг компании, справка об отсутствии налоговой задолженности и сведения о средней заработной плате сотрудников.

Также предприятие предоставило заверенные выписки из списков персонального воинского учета, прошедших сверку с ТЦК. Несмотря на представленные материалы, комиссия проголосовала против предоставления соответствующего статуса.

На чем основывался отказ

Во время заседания представитель ТЦК устно сообщил, что предприятие не выполняет требования законодательства в сфере обороны и мобилизационной подготовки. При этом в материалах дела, согласно опубликованной информации, не было указано, какие именно нарушения допустила компания. Полтавская ОВА ссылалась на выступление представителя территориального центра и настаивала, что предприятие должно подтвердить соблюдение установленных требований. Однако суд указал на необходимость обосновывать решения конкретными обстоятельствами и доказательствами.

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Что должен учитывать орган власти

Часть вторая статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины возлагает на орган власти обязанность доказать правомерность оспариваемого решения. При рассмотрении заявлений предприятий необходимо учитывать представленные документы и проверять сведения о возможных нарушениях. В подобных ситуациях важны следующие обстоятельства:

  • наличие документов, подтверждающих соответствие предприятия установленным критериям;
  • конкретные сведения о предполагаемых нарушениях мобилизационного законодательства;
  • доказательства, на основании которых орган власти принимает решение;
  • обоснование причин отказа в предоставлении статуса критически важного.

Чем завершилось судебное разбирательство

Полтавский окружной административный суд отменил отказ областной военной администрации и обязал повторно рассмотреть заявление предприятия. По информации, приведенной в публикации о деле № 440/5413/26, Второй апелляционный административный суд 22 октября 2026 года оставил решение первой инстанции без изменений.

Суд не предоставил компании статус критически важного напрямую, а обязал ОВА заново рассмотреть документы с учетом выводов суда.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что обещание работодателя забронировать работника еще не означает, что отсрочка будет оформлена. В ТЦК подробно объяснили, почему так происходит далеко не всегда. 

Также Новини.LIVE сообщали, что суд встал на сторону представителей ТЦК и приговорил украинского офицера к тюремному сроку за уклонение от военной службы по причине проблем со здоровьем. 

суд бронирование отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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