Виїзд з окупації та релокація ТЦК: де ставати на військовий облік

Внутрішньо переміщені особи під час війни. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи мають перебувати на військовому обліку, як і усі інші військовозобов’язані громадяни. ВПО повинні стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання. Це необхідно навіть у ситуації, коли центр комплектування, де раніше перебував на обліку ВПО, був вивезений із окупації у той самий населений пункт, куди виїхав і громадянин.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Внутрішньо переміщені особи та військовий облік

Після початку повномасштабної війни частина українських територій була окупована російськими військами. Відповідно, в окупації виявилася частина територіальних центрів комплектування.

Також на окупованих територіях опинилося багато українських громадян, зокрема, і тих, які перебувають на військовому обліку. Частина з них потім виїхала на підконтрольну українському уряду територію.

До юристів звернувся саме такий громадянин, який з окупованої частини Запорізької області виїхав у обласний центр. Чоловік поцікавився нюансами військового обліку для таких осіб, як він.

Читайте також:

У якому ТЦК, місцевому чи релокованому, мають стояти на обліку ВПО

Громадянин наголосив, що його територіальний центр комплектування також був релокований у Запоріжжя. Чоловік поцікавився у юристів, у якому ТЦК йому треба стояти на обліку, в своєму релокованому чи місцевому, за місцем його фактичного проживання.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Згідно з Постановою Кабінету міністрів №1487, ви дійсно зобов’язані стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Оскільки ви виїхали з окупованої території та мешкаєте в Запоріжжі, ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. Закон вимагає, щоб протягом семи днів після отримання довідки ВПО або фактичного переїзду ви звернулися до місцевого ТЦК для взяття на облік".

Щодо того, що територіальний центр комплектування теж був релокований у місто, де фактично перебуває громадянин, то, за словами Богуна, це нічого не означає для внутрішньо переміщеної особи. Юрист пояснив: "Як тільки ви опиняєтеся на підконтрольній території, ви підпадаєте під правило територіальності: тобто повинні бути закріплені за тим ТЦК, який обслуговує район вашого фізичного проживання. Перебування на обліку в "окупованому" ТЦК за наявності реєстрації в самому місті Запоріжжя вважається порушенням правил військового обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довести виключення з обліку, якщо ТЦК перебуває в окупації.

Якщо громадянину, який виїхав з окупації, потрібне підтвердження факту його виключення з військового обліку, він повинен з’ясувати, чи виїхав на підконтрольну територію відповідний територіальний центр комплектування. Якщо цього не сталося, громадянину доведеться звертатися до суду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може громадянин у статусі ВПО стояти на обліку ТЦК в окупації, щоб оформити бронювання.

Внутрішньо переміщені особи, як і будь-які інші громадяни України, мають право отримати на робочому місці бронювання від мобілізації. При цьому вони можуть перебувати на військовому обліку в тому ТЦК, який опинився в окупації, це не має стати проблемою під час оформленні броні.