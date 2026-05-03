Не став на облік як ВПО: розшук ТЦК безпідставний

Внутрішньо переміщені особи мають стати на облік після переїзду на нове місце проживання. Але якщо громадянин став на обліку в ТЦК, але не оформив статус ВПО, його не можуть оголошувати у розшук. Такий розшук можна зняти заявою на адресу ТЦК.

Військовий та державний облік ВПО

Після початку російсько-української війни в Україні з’явилася нова категорія громадян. Це ВПО, внутрішньо переміщені особи.

Під час повномасштабного вторгнення кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла. Щодо цієї категорії громадян існують окремі вимоги законодавства.

Так, внутрішньо переміщені особи мають стати на облік для отримання статусу ВПО. Крім того, вони повинні прийти у територіальний центр комплектування за новим, фактичним місцем проживання.

Коли розшук ВПО незаконний

До юристів звернувся громадянин, який переїхав зі свого населеного пункту через воєнні дії. Згодом чоловік виявив, що його оголосили у розшук, нібито як за те, що він не став на державний облік як внутрішньо переміщена особа.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що оголошувати громадянина у розшук взагалі-то не мали права. Так, юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо Ви перебуваєте на військовому обліку за місцем реєстрації ВПО, то розшук безпідставний".

Дерій пояснив, що робити у такій ситуації: "Щоб зняти розшук, потрібно подати до ТЦК заяву про зняття розшуку та закриття справи про адмінправопорушення. Подати таку заяву ви можете, особисто звернувшись до ТЦК або направивши її рекомендованим листом чи по e-mail".

Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, як і усі інші категорії, але для цього їм треба стати на військовий облік на новому місці. Юристи наголосили, що дистанційно зробити це неможливо.

Громадяни, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, повинні стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Якщо вони цього не зробили у визначений законом термін, то стають порушниками і можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але при цьому, якщо вони мають бронювання, то бронь анулювати їм не зможуть.