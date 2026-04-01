ВПО не став на облік в новому ТЦК: броня залишиться, та буде і штраф

Внутрішньо переміщені особи в Україні. Фото: zt.dsns.gov.ua

Громадяни, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, повинні стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Якщо вони цього не зробили у визначений законом термін, то стають порушниками і можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але при цьому, якщо вони мають бронювання, то бронь анулювати їм не зможуть.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВПО має стати на облік

Після початку російської агресії в Україні з’явилася нова категорія громадян. Це внутрішньо переміщені особи (ВПО), тобто ті, хто втратив своє житло внаслідок окупації чи обстрілів.

Під час повномасштабного вторгнення кількість ВПО в Україні серйозно збільшилася. Разом з тим, внутрішньо переміщені особи, які перебувають на військовому обліку, мають ті самі обов’язки, що й інші громадяни, незважаючи на свій статус.

До юристів звернувся громадянин, який став на облік, як ВПО. Але у територіальний центр комплектування за новою, фактичною адресою проживання не прийшов, оформивши бронювання на роботі, залишаючись на військовому обліку в старому ТЦК.

Порушення і розшук ТЦК

Громадянин поцікавився, чи визнають його дії порушенням військового обліку. А також чи збережеться його бронювання.

Юристи наголосили, що сам по собі факт неявки до ТЦК за новою адресою уже є порушенням. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Ви повинні були стати на військовий облік за місцем обліку ВПО. Тож, єдиним виходом з цієї ситуації є звернення до ТЦК за місцем обліку ВПО персонально задля взяття на військовий облік".

Щодо наслідків, наголосив Айвазян, то "цілком реально потрапити у розшук за порушення правил військового обліку". Разом з тим, бронювання від цього порушення жодним чином не постраждає.

Внутрішньо переміщені особи повинні перебувати на військовому обліку, як і усі інші військовозобов’язані громадяни. Якщо таку особу оголосили у розшук ТЦК, вона може знятися з розшуку дистанційно. У деяких випадках громадянину доведеться сплатити штраф.

У 2026 році держава надає можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг на орендоване житло. У Пенсійному фонді України пояснили правила надання допомоги, зокрема, чи враховують доходи та які необхідні документи.