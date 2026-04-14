ВПЛ не стал на учет в новом ТЦК: бронь останется, но будет и штраф

ВПЛ не стал на учет в новом ТЦК: бронь останется, но будет и штраф

Дата публикации 14 апреля 2026 00:30
ВПЛ не стал на учет в новом ТЦК: броня останется, но будет и штраф
Внутренне перемещенные лица в Украине. Фото: zt.dsns.gov.ua

Граждане, получившие статус внутренне перемещенных лиц, должны стать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Если они этого не сделали в определенный законом срок, то становятся нарушителями и могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но при этом, если они имеют бронирование, то бронь аннулировать им не смогут.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВПЛ должен стать на учет

После начала российской агрессии в Украине появилась новая категория граждан. Это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), то есть те, кто потерял свое жилье в результате оккупации или обстрелов.

Во время полномасштабного вторжения количество ВПЛ в Украине серьезно увеличилось. Вместе с тем, внутренне перемещенные лица, состоящие на воинском учете, имеют те же обязанности, что и другие граждане, несмотря на свой статус.

К юристам обратился гражданин, который стал на учет, как ВПЛ. Но в территориальный центр комплектования по новому, фактическому адресу проживания не пришел, оформив бронирование на работе, оставаясь на воинском учете в старом ТЦК.

Нарушение и розыск ТЦК

Гражданин поинтересовался, признают ли его действия нарушением воинского учета. А также сохранится ли его бронирование.

Юристы отметили, что сам по себе факт неявки в ТЦК по новому адресу уже является нарушением. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вы должны были стать на воинский учет по месту учета ВПЛ. Поэтому, единственным выходом из этой ситуации является обращение в ТЦК по месту учета ВПЛ персонально для постановки на воинский учет".

Относительно последствий, отметил Айвазян, то "вполне реально попасть в розыск за нарушение правил воинского учета". Вместе с тем, бронирование от этого нарушения никоим образом не пострадает.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможно ли снятие внутренне перемещенных лиц с розыска ТЦК в режиме онлайн.

Внутренне перемещенные лица должны находиться на воинском учете, как и все другие военнообязанные граждане. Если такое лицо объявили в розыск ТЦК, оно может сняться с розыска дистанционно. В некоторых случаях гражданину придется уплатить штраф.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что внутренне перемещенные лица могут получить субсидии на арендованное жилье.

В 2026 году государство предоставляет возможность для внутренне перемещенных лиц получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на арендованное жилье. В Пенсионном фонде Украины объяснили правила предоставления помощи, в частности, учитывают ли доходы и какие необходимые документы.

военный учет ВПЛ ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
