ВПЛ не стал на учет в новом ТЦК: броня останется, но будет и штраф

Граждане, получившие статус внутренне перемещенных лиц, должны стать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Если они этого не сделали в определенный законом срок, то становятся нарушителями и могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но при этом, если они имеют бронирование, то бронь аннулировать им не смогут.

ВПЛ должен стать на учет

После начала российской агрессии в Украине появилась новая категория граждан. Это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), то есть те, кто потерял свое жилье в результате оккупации или обстрелов.

Во время полномасштабного вторжения количество ВПЛ в Украине серьезно увеличилось. Вместе с тем, внутренне перемещенные лица, состоящие на воинском учете, имеют те же обязанности, что и другие граждане, несмотря на свой статус.

К юристам обратился гражданин, который стал на учет, как ВПЛ. Но в территориальный центр комплектования по новому, фактическому адресу проживания не пришел, оформив бронирование на работе, оставаясь на воинском учете в старом ТЦК.

Читайте также:

Нарушение и розыск ТЦК

Гражданин поинтересовался, признают ли его действия нарушением воинского учета. А также сохранится ли его бронирование.

Юристы отметили, что сам по себе факт неявки в ТЦК по новому адресу уже является нарушением. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вы должны были стать на воинский учет по месту учета ВПЛ. Поэтому, единственным выходом из этой ситуации является обращение в ТЦК по месту учета ВПЛ персонально для постановки на воинский учет".

Относительно последствий, отметил Айвазян, то "вполне реально попасть в розыск за нарушение правил воинского учета". Вместе с тем, бронирование от этого нарушения никоим образом не пострадает.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможно ли снятие внутренне перемещенных лиц с розыска ТЦК в режиме онлайн.

Внутренне перемещенные лица должны находиться на воинском учете, как и все другие военнообязанные граждане. Если такое лицо объявили в розыск ТЦК, оно может сняться с розыска дистанционно. В некоторых случаях гражданину придется уплатить штраф.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что внутренне перемещенные лица могут получить субсидии на арендованное жилье.

В 2026 году государство предоставляет возможность для внутренне перемещенных лиц получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на арендованное жилье. В Пенсионном фонде Украины объяснили правила предоставления помощи, в частности, учитывают ли доходы и какие необходимые документы.