Зняття ВПО з розшуку ТЦК в режимі онлайн: інструкція від юристів

Громадяни стають на облік в ТЦК.

Внутрішньо переміщені особи повинні перебувати на військовому обліку, як і усі інші військовозобов’язані громадяни. Якщо таку особу оголосили у розшук ТЦК, вона може знятися з розшуку дистанційно. У деяких випадках громадянину доведеться сплатити штраф.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік ВПО

Після початку російсько-української війни в Україні з’явилася така офіційна категорія громадян, як ВПО. Це внутрішньо переміщені особи, які виїхали з прифронтових чи окупованих територій.

Внутрішньо переміщені особи не позбавляються основних прав і обов’язків громадян України. Це, зокрема, стосується і військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який має статус "внутрішньо переміщена особа". Чоловік розповів, що він опинився у списку розшукуваних ТЦК осіб, а також поцікавився, чи може він зняти розшук (який, на думку самого громадянина, є незаконним) дистанційно.

Як ВПО знятися з розшуку ТЦК: варіанти

Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що теоретично таке можливо. Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Ви можете або спробувати вирішити це питання в ТЦК самостійно: або направити заяву про зняття з розшуку "Укрпоштою", або сплатити штраф".

Інший адвокат, Микита Богданов, підтвердив два кроки, які потрібно зробити громадянину у такій ситуації: "Спочатку треба стати на облік в ТЦК (з'явитись особисто та написати заяву). Потім потрібно визнати правопорушення в "Резерв+" та сплатити штраф, або написати заяву в ТЦК та сплатити штраф".

Айвазян додав, що у деяких ситуаціях справа може дійти і до суду: "Кожен із цих варіантів можливий, а вибір останнього залежить виключно від Вашого ТЦК. Якщо ТЦК не захоче знімати Вас з розшуку, то Ви переходите до довгого судового процесу".

Юристи пояснили, що внутрішньо переміщена особа може оформити бронювання від мобілізації навіть до того, як стане на військовий облік на новому місці. Тут важливо відповідати критеріям для броні і не перебувати у розшуку ТЦК, а конкретне місце обліку не має значення.

Після оформлення статусу ВПО громадянин має протягом семи днів з’явитися у ТЦК і стати на військовий облік. Для цього переселенець повинен подати в центрі комплектування письмову заяву про взяття на військовий облік і документи, які підтверджують зміну місця проживання.