Снятие ВПЛ с розыска ТЦК в режиме онлайн: инструкция от юристов

Снятие ВПЛ с розыска ТЦК в режиме онлайн: инструкция от юристов

Дата публикации 30 марта 2026 21:40
Граждане становятся на учет в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Внутренне перемещенные лица должны состоять на воинском учете, как и все другие военнообязанные граждане. Если такое лицо объявили в розыск ТЦК, оно может сняться с розыска дистанционно. В некоторых случаях гражданину придется уплатить штраф.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет ВПЛ

После начала российско-украинской войны в Украине появилась такая официальная категория граждан, как ВПЛ. Это внутренне перемещенные лица, которые выехали из прифронтовых или оккупированных территорий.

Внутренне перемещенные лица не лишаются основных прав и обязанностей граждан Украины. Это, в частности, касается и воинского учета.

К юристам обратился гражданин, имеющий статус "внутренне перемещенное лицо". Мужчина рассказал, что он оказался в списке разыскиваемых ТЦК лиц, а также поинтересовался, может ли он снять розыск (который, по мнению самого гражданина, является незаконным) дистанционно.

Как ВПЛ сняться с розыска ТЦК: варианты

Юристы, комментируя такую ситуацию, объяснили, что теоретически такое возможно. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вы можете либо попытаться решить этот вопрос в ТЦК самостоятельно: либо направить заявление о снятии с розыска "Укрпочтой", либо оплатить штраф".

Другой адвокат, Никита Богданов, подтвердил два шага, которые нужно сделать гражданину в такой ситуации: "Сначала надо стать на учет в ТЦК (появиться лично и написать заявление). Затем нужно признать правонарушение в "Резерв+" и оплатить штраф, или написать заявление в ТЦК и оплатить штраф".

Айвазян добавил, что в некоторых ситуациях дело может дойти и до суда: "Каждый из этих вариантов возможен, а выбор последнего зависит исключительно от Вашего ТЦК. Если ТЦК не захочет снимать Вас с розыска, то Вы переходите к долгому судебному процессу".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, надо ли мужчинам в статусе "внутренне перемещенное лицо", перед оформлением брони на работе стать на учет в новом территориальном центре комплектования.

Юристы объяснили, что внутренне перемещенное лицо может оформить бронирование от мобилизации даже до того, как станет на воинский учет на новом месте. Здесь важно соответствовать критериям для брони и не находиться в розыске ТЦК, а конкретное место учета не имеет значения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сколько дней закон предоставляет внутренне перемещенным лицам для того, что стать на воинский учет на новом месте, месте фактического проживания.

После оформления статуса ВПЛ гражданин должен в течение семи дней явиться в ТЦК и стать на воинский учет. Для этого переселенец должен подать в центре комплектования письменное заявление о постановке на воинский учет и документы, которые подтверждают смену места жительства.

военный учет ВПЛ ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
