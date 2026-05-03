Не стал на учет как ВПЛ: розыск ТЦК безоснователен

Внутренне перемещенные лица должны стать на учет после переезда на новое место жительства. Но если гражданин стал на учет в ТЦК, но не оформил статус ВПЛ, его не могут объявлять в розыск. Такой розыск можно снять заявлением в адрес ТЦК.

Военный и государственный учет ВПЛ

После начала российско-украинской войны в Украине появилась новая категория граждан. Это ВПЛ, внутренне перемещенные лица.

Во время полномасштабного вторжения количество внутренне перемещенных лиц существенно возросло. По этой категории граждан существуют отдельные требования законодательства.

Так, внутренне перемещенные лица должны стать на учет для получения статуса ВПЛ. Кроме того, они должны прийти в территориальный центр комплектования по новому, фактическому месту жительства.

Когда розыск ВПЛ незаконен

К юристам обратился гражданин, который переехал из своего населенного пункта из-за военных действий. Впоследствии мужчина обнаружил, что его объявили в розыск, якобы как за то, что он не стал на государственный учет как внутренне перемещенное лицо.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что объявлять гражданина в розыск вообще-то не имели права. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Если Вы находитесь на воинском учете по месту регистрации ВПЛ, то розыск безоснователен".

Дерий объяснил, что делать в такой ситуации: "Чтобы снять розыск, нужно подать в ТЦК заявление о снятии розыска и закрытии дела об админправонарушении. Подать такое заявление вы можете, лично обратившись в ТЦК или направив его заказным письмом или по e-mail".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, могут ли внутренне перемещенные лица дистанционно стать на воинский учет.

Внутренне перемещенные лица имеют право на отсрочку от мобилизации, как и все другие категории, но для этого им надо стать на воинский учет на новом месте. Юристы отметили, что дистанционно сделать это невозможно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, останется ли бронь, если гражданин в статусе ВПЛ не стал на учет в новом ТЦК.

Граждане, получившие статус внутренне перемещенных лиц, должны стать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Если они этого не сделали в определенный законом срок, то становятся нарушителями и могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но при этом, если они имеют бронирование, то бронь аннулировать им не смогут.