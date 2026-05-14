Выезд из оккупации и релокация ТЦК: где становиться на воинский учет

Внутренне перемещенные лица должны находиться на воинском учете, как и все другие военнообязанные граждане. ВПЛ должны стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Это необходимо даже в ситуации, когда центр комплектования, где ранее состоял на учете ВПЛ, был вывезен из оккупации в тот же населенный пункт, куда выехал и гражданин.

Внутренне перемещенные лица и военный учет

После начала полномасштабной войны часть украинских территорий была оккупирована российскими войсками. Соответственно, в оккупации оказалась часть территориальных центров комплектования.

Также на оккупированных территориях оказалось много украинских граждан, в том числе и тех, которые находятся на воинском учете. Часть из них потом выехала на подконтрольную украинскому правительству территорию.

К юристам обратился именно такой гражданин, который из оккупированной части Запорожской области выехал в областной центр. Мужчина поинтересовался нюансами воинского учета для таких лиц, как он.

В каком ТЦК, местном или релокированном, должны стоять на учете ВПЛ

Гражданин отметил, что его территориальный центр комплектования также был релоцирован в Запорожье. Мужчина поинтересовался у юристов, в каком ТЦК ему надо стоять на учете, в своем релоцированном или местном, по месту его фактического проживания.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил: "Согласно Постановлению Кабинета министров №1487, вы действительно обязаны стать на воинский учет по месту фактического проживания. Поскольку вы выехали с оккупированной территории и живете в Запорожье, вы имеете статус внутренне перемещенного лица. Закон требует, чтобы в течение семи дней после получения справки ВПЛ или фактического переезда вы обратились в местный ТЦК для постановки на учет".

Что касается того, что территориальный центр комплектования тоже был релоцирован в город, где фактически находится гражданин, то, по словам Богуна, это ничего не значит для внутренне перемещенного лица. Юрист пояснил: "Как только вы оказываетесь на подконтрольной территории, вы подпадаете под правило территориальности: то есть должны быть закреплены за тем ТЦК, который обслуживает район вашего физического проживания. Пребывание на учете в "оккупированном" ТЦК при наличии регистрации в самом городе Запорожье считается нарушением правил воинского учета".

Если гражданину, который выехал из оккупации, требуется подтверждение факта его исключения с воинского учета, он должен выяснить, выехал ли на подконтрольную территорию соответствующий территориальный центр комплектования. Если этого не произошло, гражданину придется обращаться в суд.

Внутренне перемещенные лица, как и любые другие граждане Украины, имеют право получить на рабочем месте бронирование от мобилизации. При этом они могут находиться на воинском учете в том ТЦК, который оказался в оккупации, это не должно стать проблемой при оформлении брони.