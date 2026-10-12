Реєстрація працівника не за місцем проживання: коли кадровику слід звертатися до ТЦК

Один із РТЦК в Україні. Ілюстративне фото

У разі, якщо дані військовозобов’язаного працівника пов’язані з територіальним центром комплектування за попереднім місцем проживання, роботодавцю слід перевірити актуальність цих відомостей та роз’яснити працівнику порядок дій. Закон передбачає постановку на військовий облік протягом семи днів після прибуття на нове місце проживання. При цьому кадрова служба зобов’язана організовувати персональний військовий облік та контролювати дотримання встановлених вимог. Виявлену невідповідність необхідно зафіксувати, а подальші дії виконувати відповідно до законодавства.

Самостійно призначати покарання роботодавець не має права, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Як діяти кадровій службі

Для початку співробітнику можна надіслати письмове повідомлення з проханням перевірити військово-реєстраційні дані та вжити необхідних заходів, якщо обов’язок стати на облік за новим місцем проживання дійсно виник. Роботодавець має право вказати термін для надання підтвердження, однак конкретний період у 10 або 14 днів не встановлений законом як обов’язковий для всіх подібних випадків. Після отримання актуального військово-облікового документа або перевірки відомостей у «Резерв+» кадрова служба повинна оновити дані персонального обліку в передбаченому порядку.

Коли звертатися до ТЦК

Якщо невідповідність зберігається, відповідальний за військовий облік повинен оцінити необхідність письмового інформування відповідного ТЦК. Наказ № 1487 передбачає обов’язки роботодавця щодо контролю за дотриманням правил військового обліку, однак окремого універсального строку повідомлення саме для такої ситуації прямо не встановлено. Тому важливо задокументувати виявлені обставини, надіслане співробітнику повідомлення та вжиті заходи.

Чому не можна робити висновки без перевірки

Реєстрація в іншому ТЦК сама по собі не завжди підтверджує порушення. Необхідно з’ясувати, чи змінював співробітник місце проживання, коли він прибув за новою адресою та які відомості вказані в його військово-реєстраційних документах. Завдання роботодавця — вести облік і реагувати на виявлені невідповідності, а рішення про адміністративну відповідальність ухвалюється уповноваженими органами у встановленому законом порядку.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про передбачувані зміни щодо бронювання співробітників, які набудуть чинності вже найближчим часом.

Також Новини.LIVE писали, які професії в армії є найзатребуванішими, і як мобілізованому українцю потрапити в хорошу бригаду.