Учет работника не по месту жительства: когда кадровику обращаться в ТЦК

Один из РТЦК у Украине. Фото иллюстративное

В случае, когда данные военнообязанного сотрудника связаны с территориальным центром комплектования по прежнему месту жительства, работодателю следует проверить актуальность сведений и разъяснить работнику порядок действий. Закон предусматривает постановку на воинский учет в течение семи дней после прибытия на новое место жительства. При этом кадровая служба обязана организовывать персональный воинский учет и контролировать соблюдение установленных требований. Выявленное несоответствие необходимо зафиксировать, а дальнейшие действия выполнять в соответствии с законодательством.

Самостоятельно назначать наказание работодатель не вправе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как действовать кадровой службе

Для начала сотруднику можно направить письменное уведомление с просьбой проверить военно-учетные данные и выполнить необходимые действия, если обязанность встать на учет по новому месту жительства действительно возникла. Работодатель вправе указать срок для предоставления подтверждения, однако конкретный период в 10 или 14 дней не установлен законом как обязательный для всех подобных случаев. После получения актуального военно-учетного документа или проверки сведений в "Резерв+" кадровая служба должна обновить данные персонального учета в предусмотренном порядке.

Когда обращаться в ТЦК

Если несоответствие сохраняется, ответственному за воинский учет следует оценить необходимость письменного информирования соответствующего ТЦК. Порядок № 1487 предусматривает обязанности работодателя по контролю за соблюдением правил воинского учета, однако отдельный универсальный срок уведомления именно для такой ситуации прямо не установлен. Поэтому важно документировать выявленные обстоятельства, отправленное сотруднику уведомление и предпринятые меры.

Почему нельзя делать вывод без проверки

Регистрация в другом ТЦК сама по себе не всегда подтверждает нарушение. Необходимо выяснить, менял ли сотрудник место жительства, когда он прибыл по новому адресу и какие сведения указаны в его военно-учетных документах. Задача работодателя — вести учет и реагировать на выявленные несоответствия, а решение об административной ответственности принимается уполномоченными органами в установленном законом порядке.

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