Звільнення директора підприємства: що потрібно зробити для ТЦК

Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Після зміни керівника підприємству необхідно оновити інформацію, пов’язану з військовим обліком. Повідомлення до ТЦК та СП подається протягом семи днів з дня видання відповідного наказу. Окремо повідомляється про припинення повноважень директора, якщо він також відповідав за організацію та ведення військового обліку.

У разі відсутності найманих працівників підприємство може додатково проінформувати про це Центр листом у довільній формі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

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Що потрібно вказати в повідомленні

Для директора, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, передбачена ще одна процедура. Відомості про звільнення керівника та припинення виконання ним обов’язків щодо військового обліку подаються згідно з додатком 1 до Порядку № 1487. У документі необхідно вказати дані відповідного наказу або наказів. Зробити це можна в останній робочий день директора, якщо при цьому дотримується встановлений семиденний термін.

Коли на підприємстві після звільнення керівника не залишається найманих працівників, цю інформацію можна викласти в окремому листі. У ньому також можна вказати, що функції керівника виконуватиме засновник. Таке звернення стосується саме інформації про відсутність працівників і не замінює повідомлення про звільнення директора.

Для самого директора існує окреме правило

Якщо керівник належить до категорії призовників, військовозобов’язаних або резервістів, підприємство має повідомити про зміну його облікових даних згідно з додатком 4 до Порядку № 1487. На це також відводиться сім днів з дня видання наказу про звільнення. Таким чином, залежно від статусу директора підприємство може мати одразу два окремі зобов’язання перед ТЦК та СП.

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