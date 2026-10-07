Увольнение директора предприятия: что требуется сделать для ТЦК

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

После смены руководителя предприятию необходимо обновить информацию, связанную с воинским учетом. Уведомление в ТЦК и СП подается в течение семи дней со дня издания соответствующего приказа. Отдельно сообщается о прекращении полномочий директора, если он также отвечал за организацию и ведение воинского учета.

При отсутствии наемных работников предприятие может дополнительно проинформировать об этом Центр письмом в произвольной форме, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

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Что нужно указать в уведомлении

Для директора, который является призывником, военнообязанным или резервистом, предусмотрена еще одна процедура. Сведения об увольнении руководителя и прекращении выполнения им обязанностей по воинскому учету подаются по приложению 1 к Порядку №1487. В документе необходимо указать данные соответствующего приказа или приказов. Сделать это можно в последний рабочий день директора, если при этом соблюдается установленный семидневный срок.

Когда на предприятии после увольнения руководителя не остается наемных работников, эту информацию можно изложить в отдельном письме. В нем также можно указать, что функции руководителя будет выполнять учредитель. Такое обращение касается именно информации об отсутствии работников и не заменяет уведомление об увольнении директора.

Для самого директора есть отдельное правило

Если руководитель относится к категории призывников, военнообязанных или резервистов, предприятие должно сообщить об изменении его учетных данных по приложению 4 к Порядку №1487. На это также отводится семь дней со дня издания приказа об увольнении. Таким образом, в зависимости от статуса директора предприятие может иметь сразу два отдельных обязательства перед ТЦК и СП.

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