Військово-обліковий документ у додатку "Резерв+". Ілюстративне фото

Батьки дітей з інвалідністю почали стикатися з проблемами під час автоматичного продовження відстрочки в додатку "Резерв+". У деяких випадках система перестає підтверджувати право на неї, хоча підстави для звільнення від мобілізації зберігаються. Однією з можливих причин є розбіжності у відомостях у державних інформаційних системах. Після зміни алгоритму перевірки особливе значення мають реквізити останнього виданого свідоцтва про народження дитини та її податковий номер, якщо він присвоєний.

У разі відмови в автоматичному продовженні юрист радить насамперед перевірити актуальність документів та записів у реєстрах, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката В'ячеслава Кірду.

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Чому додаток не підтверджує відстрочку

Під час автоматичної перевірки система зіставляє відомості про дитину з даними останнього виданого свідоцтва про народження. Якщо у неї є реєстраційний номер облікової картки платника податків, враховується й цей реквізит.

Проблема може виникнути, коли після повторної видачі свідоцтва, зміни прізвища або виправлення персональних даних у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери збереглися старі відомості. У результаті дані не збігаються, і електронна перевірка не завершується успішно.

Що необхідно перевірити батькам

Почати варто з актового запису про народження дитини в додатку «Дія» та відомостей про останнє видане свідоцтво. Потім слід з’ясувати, чи правильно інформація відображена в державних реєстрах, зокрема в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

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У разі виявлення розбіжностей можна звернутися до Пенсійного фонду України, щоб перевірити та актуалізувати дані про дитину, її батьків, документ про народження та встановлену інвалідність. Якщо помилка пов’язана з самим актом реєстрації, виправити її необхідно через орган державної реєстрації актів цивільного стану.

Окрема ситуація виникає, коли свідоцтво про народження видано іноземним органом, а відповідна інформація відсутня в українському реєстрі. Це може перешкоджати автоматичному підтвердженню підстави для відстрочки. Однак іноземне походження документа саме по собі не означає, що батько чи мати втрачає право на відстрочку. Якщо електронна перевірка не проходить, можна звернутися до ЦНАП та подати необхідні документи для оформлення відстрочки у встановленому порядку.

Після оновлення відомостей у реєстрах батькам варто повторно надіслати запит через "Резерв+". Якщо додаток знову не підтверджує право на відстрочку, можна скористатися оформленням через ЦНАП, не обмежуючись очікуванням виправлення технічної помилки. Важливо враховувати, що збій автоматичної перевірки та відсутність законних підстав для відстрочки — це різні ситуації.

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