Военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное

Родители детей с инвалидностью стали сталкиваться с проблемами при автоматическом продлении отсрочки в приложении "Резерв+". В некоторых случаях система перестает подтверждать право на нее, хотя основания для освобождения от мобилизации сохраняются. Одной из возможных причин становятся несовпадения сведений в государственных информационных системах. После изменения алгоритма проверки особое значение имеют реквизиты последнего выданного свидетельства о рождении ребенка и его налоговый номер, если он присвоен.

При отказе в автопродлении юрист советует прежде всего проверить актуальность документов и записей в реестрах, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду.

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Почему приложение не подтверждает отсрочку

При автоматической проверке система сопоставляет сведения о ребенке с данными последнего выданного свидетельства о рождении. Если у него есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, учитывается и этот реквизит.

Проблема может возникнуть, когда после повторной выдачи свидетельства, изменения фамилии или исправления персональных данных в Единой информационной системе социальной сферы сохранились старые сведения. В результате данные не совпадают, и электронная проверка не завершается успешно.

Что необходимо проверить родителям

Начать стоит с актовой записи о рождении ребенка в приложении "Дія" и сведений о последнем выданном свидетельстве. Затем следует выяснить, правильно ли информация отражена в государственных реестрах, включая Единую информационную систему социальной сферы.

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При обнаружении расхождений можно обратиться в Пенсионный фонд Украины, чтобы проверить и актуализировать данные о ребенке, его родителях, документе о рождении и установленной инвалидности. Если ошибка связана с самой актовой записью, исправлять ее необходимо через орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

Отдельная ситуация возникает, когда свидетельство о рождении выдал иностранный орган, а соответствующая информация отсутствует в украинском реестре. Это может препятствовать автоматическому подтверждению основания для отсрочки. Однако иностранное происхождение документа само по себе не означает, что родитель теряет право на нее. Если электронная проверка не проходит, можно обратиться в ЦПАУ и подать необходимые документы для оформления отсрочки в установленном порядке.

После обновления сведений в реестрах родителям стоит повторно направить запрос через "Резерв+". Если приложение снова не подтверждает право на отсрочку, можно воспользоваться оформлением через ЦПАУ, не ограничиваясь ожиданием исправления технической ошибки. Важно учитывать, что сбой автоматической проверки и отсутствие законного основания для отсрочки являются разными ситуациями.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, что один из народных депутатов Украины описал военнообязанным мужчинам, как себя вести и защитить собственные права при встрече с представителями ТЦК.

Также Новини.LIVE цитировали украинского военнослужащего, который объяснил, почему в методах работы сотрудников ТЦК можно не ждать никаких изменений.