Відстрочка від мобілізації: кому можуть посилити умови бронювання

Військово-реєстраційний документ в Україні. Ілюстративне фото

Умови отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які виховують дітей з інвалідністю або доглядають за близькими, можуть стати суворішими. У Верховній Раді зареєстрували законодавчу ініціативу, яка передбачає перегляд кількох сімейних підстав для відстрочки. Пропозиції стосуються батьків дітей з інвалідністю, подружжя людей з інвалідністю та громадян, які піклуються про родичів, що потребують постійного догляду.

Серед можливих нововведень — перевірка наявності інших осіб, здатних взяти на себе догляд або виховання, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ініціатива передбачає зміни для восьми категорій військовозобов’язаних. Зокрема, додаткові умови пропонується встановити для батьків дітей з інвалідністю до 18 років та дітей із важкими захворюваннями, яким інвалідність не встановлено. Також перегляд може торкнутися подружжя осіб з інвалідністю I та II груп та окремих категорій подружжя осіб з інвалідністю III групи.

Кому можуть змінити умови отримання відстрочки

Окремий блок пропозицій стосується громадян, у яких інвалідність I або II групи мають батьки або батьки чоловіка чи дружини. Для цих категорій пропонується встановити вимогу щодо постійного догляду. Аналогічні умови можуть торкнутися людей, які доглядають за хворими членами сім’ї, а також родичів другого та третього ступеня споріднення, які піклуються про людей з інвалідністю.

Ще одна пропозиція стосується опікунів громадян, визнаних судом недієздатними. Для них хочуть передбачити додаткову умову — відсутність інших осіб, які можуть здійснювати опіку або піклування. Для деяких батьків також пропонується враховувати наявність інших людей, зобов’язаних виховувати дитину, та кількість неповнолітніх дітей у сім’ї.

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Запропоновані зміни не набули чинності автоматично після реєстрації законопроекту. Для зміни правил документ має пройти парламентську процедуру та бути прийнятий у встановленому порядку. До цього право на відстрочку визначається чинною редакцією статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також передбаченим порядком підтвердження відповідних обставин. Військовозобов’язаним слід орієнтуватися на чинні норми, а не на положення, які поки що залишаються законодавчими пропозиціями.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що адвокат пояснив мотиви пропозиції Мар’яни Безуглої щодо запровадження жіночої мобілізації.

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