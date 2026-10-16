Отсрочка от мобилизации: кому могут ужесточить условия бронирование

Военно-учетный документ в Украине. Фото иллюстративное

Условия получения отсрочки от мобилизации для военнообязанных, которые воспитывают детей с инвалидностью или ухаживают за близкими, могут стать более строгими. В Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую пересмотр нескольких семейных оснований для отсрочки. Предложения затрагивают родителей детей с инвалидностью, супругов людей с инвалидностью и граждан, которые заботятся о нуждающихся в постоянном уходе родственниках.

Среди возможных нововведений — проверка наличия других людей, способных взять на себя уход или воспитание, сообщает портал Новини.LIVE.

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Инициатива предусматривает изменения для восьми категорий военнообязанных. В частности, дополнительные условия предлагают установить для родителей детей с инвалидностью до 18 лет и детей с тяжелыми заболеваниями, которым инвалидность не установлена. Также пересмотр может коснуться супругов людей с инвалидностью I и II групп и отдельных категорий супругов людей с инвалидностью III группы.

Кому могут изменить условия получения отсрочки

Отдельный блок предложений касается граждан, у которых инвалидность I или II группы имеют родители либо родители супруга или супруги. Для этих категорий предлагается установить требование постоянного ухода. Аналогичные условия могут затронуть людей, которые ухаживают за больными членами семьи, а также родственников второй и третьей степени родства, заботящихся о людях с инвалидностью.

Еще одно предложение касается опекунов граждан, признанных судом недееспособными. Для них хотят предусмотреть дополнительное условие — отсутствие других лиц, которые могут осуществлять опеку или попечительство. Для некоторых родителей также предлагается учитывать наличие других людей, обязанных воспитывать ребенка, и число несовершеннолетних детей в семье.

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Предлагаемые изменения не вступили в силу автоматически после регистрации законопроекта. Для изменения правил документ должен пройти парламентскую процедуру и быть принят в установленном порядке. До этого право на отсрочку определяется действующей редакцией статьи 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также предусмотренным порядком подтверждения соответствующих обстоятельств. Военнообязанным следует ориентироваться на действующие нормы, а не на положения, которые пока остаются законодательными предложениями.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что адвокат объяснил мотивы предложения Марьяны Безуглой по введению женской мобилизации.

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