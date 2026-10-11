Троє дітей та аліменти: коли багатодітному батькові можуть відмовити у відстрочці

Військовослужбовці з дітьми. Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачає можливість отримати відстрочку від мобілізації батькам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Ця підстава поширюється як на чоловіків, так і на жінок, однак для оформлення необхідно підтвердити право на відстрочку документами. Однією з обставин, що можуть вплинути на рішення, є заборгованість з аліментів.

Порядок дій залежить від того, чи оформляє особа відстрочку до призову, чи вже проходить військову службу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

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Коли багатодітний батько чи мати може отримати відстрочку

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку передбачено для осіб, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. При цьому заборгованість з аліментів не повинна перевищувати суму відповідних платежів за три місяці. Діти можуть бути народжені в різних шлюбах, але необхідно підтвердити обставини, від яких залежить право на відстрочку.

Як подати заяву та що робити військовослужбовцям

Оформити відстрочку можна через "Резерв+", якщо відомості, необхідні для перевірки права, містяться в державних реєстрах. Якщо система не підтверджує дані або в них виявлено помилки, можна звернутися до ЦНАП і надати документи, що підтверджують сімейні обставини та утримання дітей. Якщо чоловік уже проходить військову службу, наявність трьох дітей не означає автоматичного звільнення: таке питання розглядається окремо з урахуванням передбачених законом підстав та порядку проходження служби.

На що звернути увагу під час оформлення

З юридичної точки зору важливо розрізняти саму наявність трьох неповнолітніх дітей та підтверджене право на відстрочку. Під час розгляду заяви мають значення відомості про батьківство, вік дітей, їх утримання та наявність заборгованості з аліментів. Якщо дані в державних реєстрах неповні або суперечать документам, це може ускладнити автоматичне оформлення.

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У такій ситуації варто з’ясувати причину відмови або затримки та надати підтвердження через передбачену процедуру. Військовослужбовцям, які вже проходять службу, необхідно окремо звернутися до командування з рапортом: порядок звільнення регулюється іншими нормами і не відбувається автоматично.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про серйозні порушення в харківському РТЦК, де колишній начальник вносив фіктивні дані до системи "Оберіг".

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