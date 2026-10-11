Трое детей и алименты: когда могут отказать в отсрочке многодетному отцу

Военнослужащие с детьми. Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусматривает возможность получить отсрочку от мобилизации родителям, которые содержат троих и более детей младше 18 лет. Это основание распространяется как на мужчин, так и на женщин, однако для оформления необходимо подтвердить право на отсрочку документами. Одним из обстоятельств, способных повлиять на решение, является задолженность по алиментам.

Порядок действий зависит от того, оформляет ли человек отсрочку до призыва или уже проходит военную службу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету".

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Когда многодетный родитель может получить отсрочку

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку предусмотрено для лиц, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. При этом задолженность по алиментам не должна превышать сумму соответствующих платежей за три месяца. Дети могут быть рождены в разных браках, но необходимо подтвердить обстоятельства, от которых зависит право на отсрочку.

Как подать заявление и что делать военнослужащим

Оформить отсрочку можно через "Резерв+", если сведения, необходимые для проверки права, содержатся в государственных реестрах. Если система не подтверждает данные или в них обнаружены ошибки, можно обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие семейные обстоятельства и содержание детей. Если мужчина уже проходит военную службу, наличие троих детей не означает автоматического увольнения: такой вопрос рассматривается отдельно с учетом предусмотренных законом оснований и порядка прохождения службы.

На что обратить внимание при оформлении

С юридической точки зрения важно различать само наличие троих несовершеннолетних детей и подтвержденное право на отсрочку. При рассмотрении заявления имеют значение сведения о родительстве, возрасте детей, их содержании и наличии задолженности по алиментам. Если данные в государственных реестрах неполные или противоречат документам, это может затруднить автоматическое оформление.

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В такой ситуации стоит выяснить причину отказа или задержки и предоставить подтверждения через предусмотренную процедуру. Военнослужащим, которые уже проходят службу, необходимо отдельно обратиться к командованию с рапортом: порядок увольнения регулируется другими нормами и не происходит автоматически.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о серьезных нарушениях в харьковском РТЦК, где бывший начальник вносил фиктивные данные в систему "Оберіг".

Также Новини.LIVE писали, что отсутствие актуальной информации о военнообязанном гражданине в "Резерв+" может привести к проблемам с ТЦК и СП.