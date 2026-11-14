Суддя зачитує рішення. Фото ілюстративне

Нотаріально завірена заява про небажання мати статус військовозобов’язаного не допомогла українцю уникнути вимог військового обліку. Чоловік оформив документ у приватного нотаріуса та надіслав його керівнику ТЦК. У ньому він стверджував, що не належить до категорії військовозобов’язаних і не повинен залучатися до участі в бойових діях. Однак пізніше йому надіслали повістку для уточнення облікових даних.

Отримавши її, чоловік не з’явився у призначений час, після чого оскаржив дії ТЦК у суді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста В’ячеслава Кірду.

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Спроба уникнути мобілізації

Свою позицію українець виклав у документі, який назвав повідомленням про відсутність у нього статусу військовозобов’язаного. Нотаріус засвідчив підпис заявника, однак це не вплинуло на відомості в реєстрі "Оберіг".

У грудні 2025 року чоловікові сформували електронну повістку з вимогою з’явитися в ТЦК 13 січня 2026 року. Поштове відправлення він отримав 30 грудня, але у встановлений термін не з’явився. Після цього в реєстрі з’явилася інформація про порушення правил військового обліку, а ТЦК направив до поліції звернення щодо доставки чоловіка для оформлення адміністративних матеріалів.

Яку позицію зайняв суд

Українець визнав дії центру комплектування неправомірними та звернувся за судовим захистом. Він наполягав, що нотаріально засвідчений документ підтверджує відсутність у нього статусу військовозобов’язаного. Однак суд першої інстанції не підтримав ці доводи. Під час розгляду апеляції колегія суддів також зазначила, що засвідчення підпису нотаріусом не змінює встановлений законом правовий статус особи та не надає їй відстрочку від мобілізації.

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У постанові від 16 жовтня 2026 року у справі № 639/590/26 Другий апеляційний адміністративний суд залишив скаргу без задоволення. Суд врахував, що повістку було отримано чоловіком, а підтверджень поважних причин неявки надано не було. При цьому звернення ТЦК до поліції стосувалося доставки для оформлення адміністративних матеріалів і саме по собі не означало визнання чоловіка винним.

Судовий розгляд підтвердив, що відмовитися від передбаченого законом військово-облікового статусу однією нотаріальною заявою не можна.

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