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Главная ТЦК Отказ от воинского учета: к чему привел спор украинца с ТЦК

Отказ от воинского учета: к чему привел спор украинца с ТЦК

Ua ru
14 ноября 2026 00:30
Мужчина отказался от воинского учета через нотариуса: как отреагировали в ТЦК Фото иллюстративное
Судья зачитывает решение. Фото иллюстративное

Нотариально заверенное заявление о нежелании иметь статус военнообязанного не помогло украинцу избежать требований воинского учета. Мужчина оформил документ у частного нотариуса и направил его руководителю ТЦК. В нем он утверждал, что не относится к категории военнообязанных и не должен привлекаться к участию в боевых действиях. Однако позднее ему направили повестку для уточнения учетных данных.

Получив ее, мужчина не явился в назначенное время, после чего оспорил действия ТЦК в суде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Вячеслава Кирду.

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Попытка избежать мобилизации

Свою позицию украинец изложил в документе, который назвал уведомлением об отсутствии у него статуса военнообязанного. Нотариус удостоверил подпись заявителя, однако это не повлияло на сведения в реестре "Оберіг".

В декабре 2025 года мужчине сформировали электронную повестку с требованием явиться в ТЦК 13 января 2026 года. Почтовое отправление он получил 30 декабря, но в установленный срок не прибыл. После этого в реестре появилась информация о нарушении правил воинского учета, а ТЦК направил в полицию обращение по вопросу доставления мужчины для оформления административных материалов.

Какую позицию занял суд

Украинец посчитал действия центра комплектования неправомерными и обратился за судебной защитой. Он настаивал, что нотариально оформленный документ подтверждает отсутствие у него статуса военнообязанного. Однако суд первой инстанции не поддержал эти доводы. При рассмотрении апелляции коллегия судей также указала, что удостоверение подписи нотариусом не меняет установленный законом правовой статус человека и не предоставляет ему отсрочку от мобилизации.

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В постановлении от 16 октября 2026 года по делу №639/590/26 Второй апелляционный административный суд оставил жалобу без удовлетворения. Суд учел, что повестка была получена мужчиной, а подтверждений уважительных причин неявки представлено не было. При этом обращение ТЦК в полицию касалось доставления для оформления административных материалов и само по себе не означало признания мужчины виновным.

Судебное разбирательство подтвердило, что отказаться от предусмотренного законом воинско-учетного статуса одним нотариальным заявлением нельзя.

Напомним, Новини.LIVE писали о рекомендациях Алексея Гончаренко о том, как отстоять собственные права при общении с представителями ТЦК и СП. 

Также Новини.LIVE сообщали, почему реформа ТЦК невозможна до окончания активной фазы войны с Россией, и как в украинской армии относятся к этой проблеме. 

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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