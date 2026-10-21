Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Українець спробував відмовитися від військового статусу: яке рішення ухвалив суд

Українець спробував відмовитися від військового статусу: яке рішення ухвалив суд

Ua ru
21 жовтня 2026 06:33
Українець спробував оскаржити статус військовозобов’язаного у нотаріуса Ілюстративне фото
Рішення суддів. Ілюстративне фото

Спроба оскаржити обов’язки військовозобов’язаного за допомогою самостійно складеного нотаріального документа не дала результату в суді. Другий апеляційний адміністративний суд 16 жовтня залишив у силі рішення суду першої інстанції, який відмовив чоловікові у задоволенні позову до територіального центру комплектування. Раніше він надіслав керівнику ТЦК заяву, в якій заперечував наявність у себе статусу військовозобов’язаного.

Пізніше чоловік отримав повістку, але не з’явився у призначений день, після чого відомості про ймовірне порушення внесли до реєстру "Оберіг", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Чому документ не змінив статус чоловіка

Чоловік оформив у приватного нотаріуса заяву про відсутність у нього статусу військовозобов’язаного та надіслав її керівнику районного ТЦК рекомендованим листом. Згідно з матеріалами справи, адресат отримав документ 22 травня 2025 року. Однак відомості реєстру "Оберіг" продовжували вказувати на те, що громадянин перебуває на військовому обліку. Суд роз’яснив, що нотаріальне засвідчення підпису підтверджує оформлення документа, але не створює самостійної підстави для відстрочки або виключення з обліку.

У грудні 2025 року через державний реєстр чоловікові сформували повістку з вимогою з’явитися до ТЦК 13 січня 2026 року для уточнення облікових даних. Під час розгляду справи він підтвердив, що отримав її 30 грудня, однак у призначений день не з’явився та не надав доказів поважної причини. Аргументи щодо неналежного оформлення повістки апеляційний суд відхилив: документ містив необхідні реквізити та QR-код для перевірки.

Після неявки ТЦК вніс відомості про порушення до системи "Оберіг" та направив до Національної поліції звернення щодо доставки чоловіка для оформлення адміністративних матеріалів. Суд залишив рішення першої інстанції без змін, не встановивши підстав визнати оскаржувані дії незаконними.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Мар’яна Безуглая пояснила, кого в Україні не має стосуватися обов’язкова мобілізація.

Також Новини.LIVE писали, що в Черкаському ТЦК та СП грубо й нешанобливо повелися з ветераном, який має групу інвалідності. 

суд мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації