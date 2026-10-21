Рішення суддів. Ілюстративне фото

Спроба оскаржити обов’язки військовозобов’язаного за допомогою самостійно складеного нотаріального документа не дала результату в суді. Другий апеляційний адміністративний суд 16 жовтня залишив у силі рішення суду першої інстанції, який відмовив чоловікові у задоволенні позову до територіального центру комплектування. Раніше він надіслав керівнику ТЦК заяву, в якій заперечував наявність у себе статусу військовозобов’язаного.

Пізніше чоловік отримав повістку, але не з’явився у призначений день, після чого відомості про ймовірне порушення внесли до реєстру "Оберіг", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому документ не змінив статус чоловіка

Чоловік оформив у приватного нотаріуса заяву про відсутність у нього статусу військовозобов’язаного та надіслав її керівнику районного ТЦК рекомендованим листом. Згідно з матеріалами справи, адресат отримав документ 22 травня 2025 року. Однак відомості реєстру "Оберіг" продовжували вказувати на те, що громадянин перебуває на військовому обліку. Суд роз’яснив, що нотаріальне засвідчення підпису підтверджує оформлення документа, але не створює самостійної підстави для відстрочки або виключення з обліку.

У грудні 2025 року через державний реєстр чоловікові сформували повістку з вимогою з’явитися до ТЦК 13 січня 2026 року для уточнення облікових даних. Під час розгляду справи він підтвердив, що отримав її 30 грудня, однак у призначений день не з’явився та не надав доказів поважної причини. Аргументи щодо неналежного оформлення повістки апеляційний суд відхилив: документ містив необхідні реквізити та QR-код для перевірки.

Після неявки ТЦК вніс відомості про порушення до системи "Оберіг" та направив до Національної поліції звернення щодо доставки чоловіка для оформлення адміністративних матеріалів. Суд залишив рішення першої інстанції без змін, не встановивши підстав визнати оскаржувані дії незаконними.

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