Судейское решение. Фото иллюстративное

Попытка оспорить обязанности военнообязанного с помощью самостоятельно составленного нотариального документа не принесла результата в суде. Второй апелляционный административный суд 16 октября оставил в силе решение первой инстанции, отказавшей мужчине в удовлетворении иска к территориальному центру комплектования. Ранее он направил руководителю ТЦК заявление, в котором отрицал наличие у себя статуса военнообязанного.

Позднее мужчина получил повестку, но не явился в назначенный день, после чего сведения о предполагаемом нарушении внесли в реестр "Оберіг", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему документ не изменил статус мужчины

Мужчина оформил у частного нотариуса заявление об отсутствии у него статуса военнообязанного и отправил его руководителю районного ТЦК заказным письмом. Согласно материалам дела, адресат получил документ 22 мая 2025 года. Однако сведения реестра "Оберіг" продолжали указывать на нахождение гражданина на воинском учете. Суд разъяснил, что нотариальное удостоверение подписи подтверждает оформление документа, но не создает самостоятельного основания для отсрочки или исключения из учета.

В декабре 2025 года через государственный реестр мужчине сформировали повестку с требованием прибыть в ТЦК 13 января 2026 года для уточнения учетных данных. В ходе разбирательства он подтвердил, что получил ее 30 декабря, однако в назначенный день не явился и не представил доказательств уважительной причины. Доводы о ненадлежащем оформлении повестки апелляционный суд отклонил: документ содержал необходимые реквизиты и QR-код для проверки.

После неявки ТЦК внес сведения о нарушении в "Оберіг" и направил в Национальную полицию обращение о доставке мужчины для оформления административных материалов. Суд оставил решение первой инстанции без изменений, не установив оснований признать оспариваемые действия незаконными.

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