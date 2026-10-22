Перевірка військово-реєстраційного документа. Ілюстративне фото

Оформлене відстрочення від мобілізації не стало достатньою підставою для звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності за ухилення від призову. Верховний Суд України переглянув справу, в якій суди першої та апеляційної інстанцій передали обвинуваченого на поруки трудовому колективу. Раніше чоловік не з’явився до ТЦК після отримання повістки, а згодом пройшов військово-лікарську комісію та оформив бронювання.

Касаційний суд визнав, що визнання провини та клопотання колег самі по собі не підтверджують щирого каяття. Попередні рішення скасували, а справу направили на новий розгляд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Як розвивалися події

Згідно з матеріалами справи, повістку чоловік отримав у грудні 2023 року, але до ВМК не з’явився. У квітні 2024 року обвинувальний акт передали до суду, проте військово-лікарську комісію він пройшов лише в листопаді. У лютому 2025 року чоловік отримав відстрочку у зв’язку з бронюванням. Через два місяці суд звільнив його від кримінальної відповідальності та передав на поруки трудовому колективу компанії. У грудні 2025 року апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

Чому Верховний Суд не погодився з попередніми рішеннями

Прокурор оскаржила судові рішення, вказавши, що поведінка обвинуваченого після висунення обвинувачення не свідчила про щире каяття. Верховний Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення та нагадав про вимоги статті 47 Кримінального кодексу України. Для звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки необхідно встановити не лише визнання провини, а й справжнє каяття, підтверджене поведінкою особи. При цьому суд повинен враховувати обставини до правопорушення, під час його вчинення та після нього.

Касаційний суд звернув увагу на те, що після пред’явлення обвинувачення чоловік продовжував не виконувати обов’язок з’явитися на призовні заходи, а бронювання оформив значно пізніше. На думку Верховного Суду, нижчі інстанції не пояснили, чому така послідовність дій підтверджує каяття та готовність дотримуватися закону. Також суди не встановили, яким чином трудовий колектив зможе забезпечити реальний виховний вплив на обвинуваченого.

Читайте також:

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора, скасував рішення попередніх інстанцій і призначив новий розгляд у суді першої інстанції. При цьому остаточного висновку щодо винності чоловіка касаційний суд не зробив. Постанова стосується обґрунтованості звільнення від кримінальної відповідальності у конкретній справі: бронювання, визнання провини та клопотання колег не замінюють необхідності довести умови, передбачені статтею 47 КК України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, які категорії українських чоловіків можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому представники ТЦК не зможуть виписати повістку наприкінці 2026 року після змін відповідних правил.