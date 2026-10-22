Проверка военно-учетного документа. Фото иллюстративное

Оформленная отсрочка от мобилизации не стала достаточным основанием для освобождения мужчины от уголовной ответственности за уклонение от призыва. Верховный Суд Украины пересмотрел дело, в котором суды первой и апелляционной инстанций передали обвиняемого на поруки трудовому коллективу. Ранее мужчина не явился в ТЦК после получения повестки, а позднее прошел военно-врачебную комиссию и оформил бронирование.

Кассационный суд счел, что признание вины и ходатайство коллег сами по себе не подтверждают искреннего раскаяния. Предыдущие решения отменили, а дело направили на новое рассмотрение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как развивались события

По материалам дела, повестку мужчина получил в декабре 2023 года, но в ТЦК не явился. В апреле 2024 года обвинительный акт передали в суд, однако военно-врачебную комиссию он прошел только в ноябре. В феврале 2025 года мужчина получил отсрочку в связи с бронированием. Через два месяца суд освободил его от уголовной ответственности и передал на поруки трудовому коллективу компании. В декабре 2025 года апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Почему Верховный Суд не согласился с предыдущими решениями

Прокурор обжаловала судебные решения, указав, что поведение обвиняемого после предъявления обвинения не свидетельствовало об искреннем раскаянии. Верховный Суд согласился с доводами стороны обвинения и напомнил о требованиях статьи 47 Уголовного кодекса Украины. Для освобождения от уголовной ответственности с передачей на поруки необходимо установить не только признание вины, но и реальное раскаяние, подтвержденное поведением человека. При этом суд должен учитывать обстоятельства до правонарушения, во время его совершения и после него.

Кассационный суд обратил внимание на то, что после предъявления обвинения мужчина продолжал не выполнять обязанность явиться на призывные мероприятия, а бронирование оформил значительно позднее. По оценке Верховного Суда, нижестоящие инстанции не объяснили, почему такая последовательность действий подтверждает раскаяние и готовность соблюдать закон. Также суды не установили, каким образом трудовой коллектив сможет обеспечить реальное воспитательное воздействие на обвиняемого.

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Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил решения предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции. При этом окончательного вывода о виновности мужчины кассационный суд не сделал. Постановление касается обоснованности освобождения от уголовной ответственности в конкретном деле: бронирование, признание вины и ходатайство коллег не заменяют необходимости доказать условия, предусмотренные статьей 47 УК Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, какие категории украинских мужчин могут рассчитывать получить отсрочку от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, кому представители ТЦК не смогут выписать повестку в конце 2026 года после изменений соответствующих правил.