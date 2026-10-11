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Головна ТЦК У ТЦК виявили незаконне утримання людей: що змінилося після перевірки

У ТЦК виявили незаконне утримання людей: що змінилося після перевірки

Ua ru
11 жовтня 2026 21:19
У ТЦК на Закарпатті людей утримували тижнями: що змінила перевірка
Оперативник під час перевірки. Фото: ДБР

В одному з територіальних центрів комплектування на Закарпатті після перевірки правозахисників змінили умови перебування військовозобов’язаних. Раніше представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили про можливі серйозні порушення прав людей, які перебували в цій установі. За словами Дмитра Лубінця, там виявили 21 особу, яких, згідно з його заявою, незаконно утримували, причому деякі з них провели в приміщенні понад 50 днів.

Омбудсмен також повідомив про обмеження доступу до телефонів та можливості спілкуватися з родичами й адвокатами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця.

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Про які порушення повідомив омбудсмен

Під час повторного візиту його представники перевірили, які заходи було вжито після первинного звернення. За інформацією Дмитра Лубінця, приміщення, призначене для збору військовозобов’язаних, використовували для їхнього тривалого перебування. Він також розповів про ймовірний випадок жорстокого поводження з одним із чоловіків, якого, за його твердженням, прикували наручниками до сходів і побили. Окремі зауваження стосувалися харчування, санітарних умов та можливості дотримуватися особистої гігієни.

Що змінилося після повторного візиту

За підсумками перевірки омбудсмен повідомив про поліпшення побутових умов, ремонт приміщень, вирішення питань із харчуванням та речовим забезпеченням, а також встановлення камер відеоспостереження. Зібрані раніше матеріали передали правоохоронним органам. За даними, оприлюдненими омбудсменом, трьом співробітникам установи повідомили про підозру. Обставини справи мають з’ясовуватися в рамках розслідування та судового розгляду.

Лубінець зазначив, що моніторингові візити дають змогу перевіряти дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів та реагувати на можливі порушення. При цьому заяви про незаконне утримання та жорстоке поводження не замінюють судового рішення, а відповідальність конкретних осіб має визначатися у передбаченому законом порядку.

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ДБР мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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