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В ТЦК выявили незаконное удержание людей: что изменилось после проверки

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11 октября 2026 21:19
В ТЦК на Закарпатье удерживали людей неделями: что изменила проверка
Оперативник во время проверки. Фото: ГБР

В одном из территориальных центров комплектования на Закарпатье после проверки правозащитников изменили условия пребывания военнообязанных. Ранее представители Уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщили о возможных серьезных нарушениях прав людей, находившихся в учреждении. По словам Дмитрия Лубинца, там обнаружили 21 человека, которых, согласно его заявлению, незаконно удерживали, причем некоторые провели в помещении более 50 дней.

Омбудсмен также сообщил об ограничении доступа к телефонам и возможности общаться с родственниками и адвокатами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца. 

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О каких нарушениях сообщил омбудсмен

Во время повторного визита его представители проверили, какие меры были приняты после первоначального обращения. По информации Дмитрия Лубинца, помещение, предназначенное для сбора военнообязанных, использовали для их длительного пребывания. Он также рассказал о предполагаемом случае жестокого обращения с одним из мужчин, которого, по его утверждению, приковали наручниками к лестнице и избили. Отдельные замечания касались питания, санитарных условий и возможности соблюдать личную гигиену.

Что изменилось после повторного визита

По итогам проверки омбудсмен сообщил об улучшении бытовых условий, ремонте помещений, решении вопросов с питанием и вещевым обеспечением, а также установке камер видеонаблюдения. Собранные ранее материалы передали правоохранительным органам. По данным, обнародованным омбудсменом, трем сотрудникам учреждения сообщили о подозрении. Обстоятельства дела должны устанавливаться в рамках расследования и судебного разбирательства.

Лубинец отметил, что мониторинговые визиты позволяют проверять соблюдение прав человека во время мобилизационных мероприятий и реагировать на возможные нарушения. При этом заявления о незаконном удержании и жестоком обращении не заменяют судебного решения, а ответственность конкретных лиц должна определяться в предусмотренном законом порядке. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что сотрудники ТЦК объяснили военнообязанным украинцам важную деталь при переезде на новое место жительства. 

Также Новини.LIVE писали, что уведомление о розыске в приложении "Резерв+" может осложнить возвращение военнообязанного украинца из-за границы. 

ГБР мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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