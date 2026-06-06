У ТЦК пояснили, чому в мобілізованих можуть забрати телефон

Співробітник ТЦК та СП із телефоном. Фото: скриншот YouTube

Використання мобільних телефонів мобілізованими в окремих випадках може обмежуватися з міркувань безпеки. Такі заходи застосовуються в навчальних центрах та військових частинах для зменшення ризиків виявлення об'єктів противником. У низці підрозділів обмеження стосуються як дзвінків, так і зберігання мобільних пристроїв.

Про це йдеться в матеріалі Texty.org.ua, повідомляють Новини.LIVE.

Які причини називають у ТЦК

Колишній представник центру комплектування зазначив, що масова активність мобільного зв'язку в одному місці може використовуватися для виявлення розташування військових об'єктів. За його словами, саме тому в окремих випадках телефони тимчасово вилучають під час прибуття до навчального центру або обмежують доступ до зв'язку. Також співрозмовник видання розповів, що телефони можуть вилучати в осіб, які перебувають у розшуку, або в ситуаціях, коли виникають конфлікти і потрібна додаткова перевірка обставин.

Водночас, як стверджує колишній співробітник ТЦК, обмеження не є повсюдними. У багатьох навчальних центрах військовослужбовцям надають можливість підтримувати зв'язок із родичами, а в деяких підрозділах телефони взагалі не вилучають. Якщо людина поводиться спокійно і дотримується встановлених правил, їй зазвичай дозволяють зв'язатися з близькими, а особисті речі та мобільні пристрої повертають у передбаченому порядку.

Раніше Новини.LIVE писали про викриття представника керівного складу ТЦК за підозрою в отриманні хабара.

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