Освіта в "Резерв+" не вказана: відстрочка ТЦК все одно діятиме
Студенти вітчизняних вишів мають право на відстрочку від мобілізації. При цьому відстрочка не зникає, якщо в застосунку "Резерв+" не вказується інформація про освіту. Головними є дані про власне оформлену відстрочку.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Електронний військово-обліковий документ
Під час дії воєнного стану в процесі військового обліку відбулися серйозні зміни. Так, з’явилися електронні військово-облікові документи.
Таким документом є мобільний застосунок "Резерв+". З грудня 2025 року саме цей документ став єдиним законним документом громадян на військовому обліку.
В застосунку "Резерв+" вказуються усі потрібні для ведення військового обліку дані. Також там має бути вказана інформація про можливі відстрочки чи бронювання військовозобов’язаних громадян.
Освіта чи відстрочка, які дані важливіші
До юристів звернувся громадянин, який навчається у одному із вітчизняних вишів. Він розповів про те, що має оформлену відстрочку від мобілізації.
При цьому, додав громадянин, у застосунку "Резерв+" не вказана інформація про його освіту. Чоловік поцікавився, чи не виникне у нього проблем, зокрема, із групою оповіщення ТЦК.
Юрист Владислав Дерій підкреслив, відповідаючи на це питання: "Для ТЦК головним підтвердженням вашого права на відстрочку є не сам запис про освіту, а запис про наявність відстрочки у реєстрі "Оберіг". Якщо в "Резерв+" статус "Відстрочка діє до..." є, то юридично ви захищені".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянин може виправити дані в "Резерв+", якщо він помилково вказаний там придатним.
Інколи українці, які виїхали за кордон і мають на руках документи про непридатність до військової служби та виключення з обліку, стикаються з тим, що в системі "Резерв+" все ще зазначено, ніби вони придатні. Втім, навіть перебуваючи в Україні, такі дані все ж можна скоригувати, але треба враховувати деякі нюанси.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, у якого в "Резерв+" вказаний помилковий статус.
Усі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.