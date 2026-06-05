Освіта в "Резерв+" не вказана: відстрочка ТЦК все одно діятиме

Застосунок "Резерв+", в якому має бути вказана інформація військовозобов’язаного громадянина. Фото: Новини.LIVE

Студенти вітчизняних вишів мають право на відстрочку від мобілізації. При цьому відстрочка не зникає, якщо в застосунку "Резерв+" не вказується інформація про освіту. Головними є дані про власне оформлену відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронний військово-обліковий документ

Під час дії воєнного стану в процесі військового обліку відбулися серйозні зміни. Так, з’явилися електронні військово-облікові документи.

Таким документом є мобільний застосунок "Резерв+". З грудня 2025 року саме цей документ став єдиним законним документом громадян на військовому обліку.

В застосунку "Резерв+" вказуються усі потрібні для ведення військового обліку дані. Також там має бути вказана інформація про можливі відстрочки чи бронювання військовозобов’язаних громадян.

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Освіта чи відстрочка, які дані важливіші

До юристів звернувся громадянин, який навчається у одному із вітчизняних вишів. Він розповів про те, що має оформлену відстрочку від мобілізації.

При цьому, додав громадянин, у застосунку "Резерв+" не вказана інформація про його освіту. Чоловік поцікавився, чи не виникне у нього проблем, зокрема, із групою оповіщення ТЦК.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, відповідаючи на це питання: "Для ТЦК головним підтвердженням вашого права на відстрочку є не сам запис про освіту, а запис про наявність відстрочки у реєстрі "Оберіг". Якщо в "Резерв+" статус "Відстрочка діє до..." є, то юридично ви захищені".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянин може виправити дані в "Резерв+", якщо він помилково вказаний там придатним.

Інколи українці, які виїхали за кордон і мають на руках документи про непридатність до військової служби та виключення з обліку, стикаються з тим, що в системі "Резерв+" все ще зазначено, ніби вони придатні. Втім, навіть перебуваючи в Україні, такі дані все ж можна скоригувати, але треба враховувати деякі нюанси.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, у якого в "Резерв+" вказаний помилковий статус.

Усі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.