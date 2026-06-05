Образование в Резерв+ не указано: отсрочка ТЦК все равно будет действовать

Приложение "Резерв+", в котором должна быть указана информация военнообязанного гражданина. Фото: Новини.LIVE

Студенты отечественных вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом отсрочка не исчезает, если в приложении "Резерв+" не указывается информация об образовании. Главными являются данные о собственно оформленной отсрочке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный военно-учетный документ

Во время действия военного положения в процессе воинского учета произошли серьезные изменения. Так, появились электронные военно-учетные документы.

Таким документом является мобильное приложение "Резерв+". С декабря 2025 года именно этот документ стал единственным законным документом граждан на воинском учете.

В приложении "Резерв+" указываются все необходимые для ведения воинского учета данные. Также там должна быть указана информация о возможных отсрочках или бронировании военнообязанных граждан.

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Образование или отсрочка, какие данные важнее

К юристам обратился гражданин, который учится в одном из отечественных вузов. Он рассказал о том, что имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

При этом, добавил гражданин, в приложении "Резерв+" не указана информация о его образовании. Мужчина поинтересовался, не возникнет ли у него проблем, в частности, с группой оповещения ТЦК.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, отвечая на этот вопрос: "Для ТЦК главным подтверждением вашего права на отсрочку является не сама запись об образовании, а запись о наличии отсрочки в реестре "Оберіг". Если в "Резерв+" статус "Отсрочка действует до..." есть, то юридически вы защищены".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданин может исправить данные в "Резерв+", если он ошибочно указан там годным.

Иногда украинцы, которые выехали за границу и имеют на руках документы о непригодности к военной службе и исключении из учета, сталкиваются с тем, что в системе "Резерв+" все еще указано, будто они пригодны. Впрочем, даже находясь в Украине, такие данные все же можно скорректировать, но надо учитывать некоторые нюансы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина, у которого в "Резерв+" указан ошибочный статус.

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.