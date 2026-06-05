Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Образование в "Резерв+" не указано: отсрочка ТЦК все равно действует

Образование в "Резерв+" не указано: отсрочка ТЦК все равно действует

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 06:30
Образование в Резерв+ не указано: отсрочка ТЦК все равно будет действовать
Приложение "Резерв+", в котором должна быть указана информация военнообязанного гражданина. Фото: Новини.LIVE

Студенты отечественных вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом отсрочка не исчезает, если в приложении "Резерв+" не указывается информация об образовании. Главными являются данные о собственно оформленной отсрочке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный военно-учетный документ

Во время действия военного положения в процессе воинского учета произошли серьезные изменения. Так, появились электронные военно-учетные документы.

Таким документом является мобильное приложение "Резерв+". С декабря 2025 года именно этот документ стал единственным законным документом граждан на воинском учете.

В приложении "Резерв+" указываются все необходимые для ведения воинского учета данные. Также там должна быть указана информация о возможных отсрочках или бронировании военнообязанных граждан.

Читайте также:

Образование или отсрочка, какие данные важнее

К юристам обратился гражданин, который учится в одном из отечественных вузов. Он рассказал о том, что имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

При этом, добавил гражданин, в приложении "Резерв+" не указана информация о его образовании. Мужчина поинтересовался, не возникнет ли у него проблем, в частности, с группой оповещения ТЦК.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, отвечая на этот вопрос: "Для ТЦК главным подтверждением вашего права на отсрочку является не сама запись об образовании, а запись о наличии отсрочки в реестре "Оберіг". Если в "Резерв+" статус "Отсрочка действует до..." есть, то юридически вы защищены".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданин может исправить данные в "Резерв+", если он ошибочно указан там годным.

Иногда украинцы, которые выехали за границу и имеют на руках документы о непригодности к военной службе и исключении из учета, сталкиваются с тем, что в системе "Резерв+" все еще указано, будто они пригодны. Впрочем, даже находясь в Украине, такие данные все же можно скорректировать, но надо учитывать некоторые нюансы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина, у которого в "Резерв+" указан ошибочный статус.

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.

студенты отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации