Військовий облік ТЦК: юристи пояснили, як громадян повертають на облік

Застосунок "Резерв+", електронний військово-обліковий документ.

Громадян, непридатних до військової служби, виключають з військового обліку. Але в останній час багато таких осіб були повернуті на облік. Іноді це відбувалося відразу після встановлення на телефон застосунку "Резерв+".

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в Україні

На військовому обліку мають перебувати громадяни України чоловічої статі від 17 до 60 років. Крім того, на обліку можуть бути і деякі жінки, зокрема, ті, хто мають медичну освіту.

Частина громадян, які з тих чи інших причин виявилися непридатними до військової служби, були зняті чи виключені з військового обліку. Якщо зняття з обліку є тимчасовим процесом і може в будь-який момент скасоване, то виключення є остаточним.

Та під час повномасштабної війни з’явилися свідчення про те, що деякі громадяни, які були виключені з обліку, були повернуті на військовий облік. Подібні випадки, на жаль, є не поодинокими.

Автоматичне повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, який у свій час оформив виключення з військового обліку. Чоловік поцікавився, наскільки імовірним є його повернення на облік, причому без інформування самого громадянина.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, наголосив: "В реаліях сьогодення переважна більшість чоловіків були автоматично взяті на військовий облік. Навіть, ті, які в минулому були виключені з нього".

Це, зазначив Дерій, могло статися, наприклад, після встановлення застосунку "Резерв+". Юрист підкреслив: "Тому є висока ймовірність того, що оформивши електронний військово-обліковий документ, Ви також будете на обліку і, цілком можливо, Вас оголосять в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що громадян, знятих за наказом №342, мають повернути на військовий облік ТЦК.

Раніше у процесі військового обліку використовували наказ Міноборони №342 від 2006 року. Згідно із ним, з військового обліку знімали обмежено придатних і засуджених. Зараз цей наказ не діє, тож усіх знятих за ним мали повернути на облік ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як громадянину, виключеному з військового обліку, скасувати повернення на облік.

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, повернули на облік, він має право опротестувати таке рішення ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити у досудовому та судовому порядку.