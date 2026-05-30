Знятих за наказом №342 мають повернути на облік ТЦК

Раніше у процесі військового обліку використовували наказ Міноборони №342 від 2006 року. Згідно із ним, з військового обліку знімали обмежено придатних і засуджених. Зараз цей наказ не діє, тож усіх знятих за ним мали повернути на облік ТЦК.

Зняття і виключення з обліку

У військовому законодавстві України існує два варіанти відсутності громадян на військовому обліку. Це зняття та виключення з обліку.

Виключення з обліку є остаточним і безповоротним. Повернути громадянина, виключеного з обліку, назад на облік ТЦК неможливо.

Натомість громадянин, який пройшов процес зняття з обліку, може бути повернутий на військовий облік. Цей процес, на відміну від виключення, є тимчасовим.

Або обмежено придатні, або засуджені

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що у його тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного є штамп "знято з обліку" (згідно наказу №342 від 2006р.). Чоловік поцікавився, що цей штамп означає і чи можуть його з таким штампом повернути на військовий облік.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що існувало дві підстави до застосовування цього наказу Міноборони. Айвазян пояснив, які: "Ці штампи говорять про те, що згідно наказу МОУ №342 Ви були зняті з обліку за однією з двох причин: обмежена придатність або судимість".

Юрист підкреслив, що повернення такого громадянина на облік є цілком реальним: "Станом на зараз цей наказ не є чинним. Тож, скоріше за все, зараз Вас могли повернути на військовий облік".

В Україні триває мобілізація військовозобов’язаних громадян через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Водночас деякі категорії чоловіків під час воєнного стану мають право на відстрочку або не можуть бути призвані до лав ЗСУ.

У деяких випадках військовозобов’язані можуть виявитися у статусі знятих з військового обліку, що обмежить їхні права, зокрема, на відстрочку. Юристи пояснили, чому така ситуація можлива і як її виправити.