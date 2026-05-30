Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Снятых по приказу №342 должны вернуть на учет ТЦК

Снятых по приказу №342 должны вернуть на учет ТЦК

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 06:30
Снятых по приказу №342 должны вернуть на учет ТЦК
Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Полтава"

Ранее в процессе воинского учета использовали приказ Минобороны №342 от 2006 года. Согласно ему, с воинского учета снимали ограниченно годных и осужденных. Сейчас этот приказ не действует, поэтому всех снятых по нему должны были вернуть на учет ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с учета

В военном законодательстве Украины существует два варианта отсутствия граждан на воинском учете. Это снятие и исключение с учета.

Исключение с учета является окончательным и безвозвратным. Вернуть гражданина, исключенного с учета, обратно на учет ТЦК невозможно.

Зато гражданин, который прошел процесс снятия с учета, может быть возвращен на воинский учет. Этот процесс, в отличие от исключения, является временным.

Читайте также:

Или ограниченно годные, или осужденные

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что в его временном удостоверении военнообязанного есть штамп "снято с учета" (согласно приказу №342 от 2006г.). Мужчина поинтересовался, что этот штамп означает и могут ли его с таким штампом вернуть на воинский учет.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что существовало два основания для применения этого приказа Минобороны. Айвазян объяснил, какие: "Эти штампы говорят о том, что согласно приказа МОУ №342 Вы были сняты с учета по одной из двух причин: ограниченная годность или судимость".

Юрист подчеркнул, что возвращение такого гражданина на учет вполне реально: "По состоянию на сейчас этот приказ не является действующим. Поэтому, скорее всего, сейчас Вас могли вернуть на воинский учет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможна ли мобилизация снятых с воинского учета мужчин.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В то же время некоторые категории мужчин во время военного положения имеют право на отсрочку или не могут быть призваны в ряды ВСУ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли снятие с учета быть ошибочным.

В некоторых случаях военнообязанные могут оказаться в статусе снятых с воинского учета, что ограничит их права, в частности, на отсрочку. Юристы объяснили, почему такая ситуация возможна и как ее исправить.

военный учет осужденные ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации