Снятых по приказу №342 должны вернуть на учет ТЦК

Сотрудники ТЦК.

Ранее в процессе воинского учета использовали приказ Минобороны №342 от 2006 года. Согласно ему, с воинского учета снимали ограниченно годных и осужденных. Сейчас этот приказ не действует, поэтому всех снятых по нему должны были вернуть на учет ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с учета

В военном законодательстве Украины существует два варианта отсутствия граждан на воинском учете. Это снятие и исключение с учета.

Исключение с учета является окончательным и безвозвратным. Вернуть гражданина, исключенного с учета, обратно на учет ТЦК невозможно.

Зато гражданин, который прошел процесс снятия с учета, может быть возвращен на воинский учет. Этот процесс, в отличие от исключения, является временным.

Или ограниченно годные, или осужденные

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что в его временном удостоверении военнообязанного есть штамп "снято с учета" (согласно приказу №342 от 2006г.). Мужчина поинтересовался, что этот штамп означает и могут ли его с таким штампом вернуть на воинский учет.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что существовало два основания для применения этого приказа Минобороны. Айвазян объяснил, какие: "Эти штампы говорят о том, что согласно приказа МОУ №342 Вы были сняты с учета по одной из двух причин: ограниченная годность или судимость".

Юрист подчеркнул, что возвращение такого гражданина на учет вполне реально: "По состоянию на сейчас этот приказ не является действующим. Поэтому, скорее всего, сейчас Вас могли вернуть на воинский учет".

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В то же время некоторые категории мужчин во время военного положения имеют право на отсрочку или не могут быть призваны в ряды ВСУ.

В некоторых случаях военнообязанные могут оказаться в статусе снятых с воинского учета, что ограничит их права, в частности, на отсрочку. Юристы объяснили, почему такая ситуация возможна и как ее исправить.