Военный учет ТЦК: юристы объяснили, как граждан возвращают на учет

Приложение "Резерв+", электронный военно-учетный документ.

Граждан, непригодных к военной службе, исключают с воинского учета. Но в последнее время многие такие лица были возвращены на учет. Иногда это происходило сразу после установки на телефон приложения "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине

На воинском учете должны находиться граждане Украины мужского пола от 17 до 60 лет. Кроме того, на учете могут быть и некоторые женщины, в частности, те, кто имеют медицинское образование.

Часть граждан, которые по тем или иным причинам оказались непригодными к военной службе, были сняты или исключены с воинского учета. Если снятие с учета является временным процессом и может в любой момент отменено, то исключение является окончательным.

Но во время полномасштабной войны появились свидетельства о том, что некоторые граждане, которые были исключены с учета, были возвращены на воинский учет. Подобные случаи, к сожалению, не единичны.

Автоматическое возвращение на учет

К юристам обратился гражданин, который в свое время оформил исключение с воинского учета. Мужчина поинтересовался, насколько вероятным является его возвращение на учет, причем без информирования самого гражданина.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, отметил: "В реалиях сегодняшнего дня подавляющее большинство мужчин были автоматически взяты на воинский учет. Даже те, которые в прошлом были исключены из него".

Это, отметил Дерий, могло произойти, например, после установки приложения "Резерв+". Юрист подчеркнул: "Поэтому есть высокая вероятность того, чтооформив электронный военно-учетный документ, Вы также будете на учете и, вполне возможно, Вас объявят в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что граждан, снятых по приказу №342, должны вернуть на воинский учет ТЦК.

Ранее в процессе воинского учета использовали приказ Минобороны №342 от 2006 года. Согласно ему, с воинского учета снимали ограниченно годных и осужденных. Сейчас этот приказ не действует, поэтому всех снятых по нему должны были вернуть на учет ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как гражданину, исключенному с воинского учета, отменить возвращение на учет.

Если гражданина, исключенного с воинского учета, вернули на учет, он имеет право опротестовать такое решение ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать в досудебном и судебном порядке.