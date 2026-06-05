Юрист назвала документи, які має право перевіряти ТЦК

Перевірка документів співробітником ТЦК та СП. Фото: скриншот YouTube

Під час мобілізаційних заходів перевіряти документи громадян можуть представники ТЦК та СП, співробітники Національної поліції та Державної прикордонної служби. При цьому повноваження кожного з цих органів чітко визначені законодавством. Співробітники ТЦК мають право перевіряти тільки документи, пов'язані з військовим обліком або посвідченням особи.

Юристка Юлія Антонюк наголосила, що встановлення особи громадянина та застосування примусових заходів належать виключно до компетенції правоохоронних органів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Саме співробітники поліції можуть ухвалювати рішення про затримання або доправлення людини у відділення за наявності передбачених законом підстав. Сам по собі факт перевірки документів представниками ТЦК не дає їм права затримувати громадян або застосовувати до них будь-які примусові заходи.

Які права має громадянин під час перевірки

Громадянин має право вимагати, щоб представник ТЦК назвав свою посаду, пред'явив службове посвідчення та пояснив причину перевірки документів. Якщо співробітник не може підтвердити свої повноваження, людина має право відмовитися від пред'явлення документів. Водночас законодавство передбачає обов'язок показати документи для перевірки, однак не вимагає передавати їх у руки тому, хто перевіряє.

Представники ТЦК не мають права вимагати інформацію, не пов'язану з військовим обліком. Зокрема, йдеться про банківські дані, відомості про доходи та майно, медичні документи та іншу особисту інформацію, якщо її надання прямо не передбачено законом. Перевірці підлягають тільки документи, що стосуються особи громадянина та його військового обліку.

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