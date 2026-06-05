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Главная ТЦК Юрист назвала документы, которые вправе проверять ТЦК

Юрист назвала документы, которые вправе проверять ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 07:30
Юрист назвала документы, которые вправе проверять ТЦК
Проверка документов сотрудником ТЦК и СП. Фото: скриншот YouTube

Во время мобилизационных мероприятий проверять документы граждан могут представители ТЦК и СП, сотрудники Национальной полиции и Государственной пограничной службы. При этом полномочия каждого из этих органов четко определены законодательством. Сотрудники ТЦК имеют право проверять только документы, связанные с воинским учетом или удостоверением личности.

Юрист Юлия Антонюк подчеркнула, что установление личности гражданина и применение мер принуждения относятся исключительно к компетенции правоохранительных органов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Именно сотрудники полиции могут принимать решение о задержании или доставлении человека в отделение при наличии предусмотренных законом оснований. Сам по себе факт проверки документов представителями ТЦК не дает им права задерживать граждан или применять к ним какие-либо принудительные меры.

Какие права имеет гражданин во время проверки

Гражданин вправе потребовать, чтобы представитель ТЦК назвал свою должность, предъявил служебное удостоверение и объяснил причину проверки документов. Если сотрудник не может подтвердить свои полномочия, человек имеет право отказаться от предъявления документов. Вместе с тем законодательство предусматривает обязанность показать документы для проверки, однако не требует передавать их в руки проверяющему.

Представители ТЦК не вправе требовать информацию, не связанную с воинским учетом. В частности, речь идет о банковских данных, сведениях о доходах и имуществе, медицинских документах и другой личной информации, если ее предоставление прямо не предусмотрено законом. Проверке подлежат только документы, касающиеся личности гражданина и его воинского учета.

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мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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