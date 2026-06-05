Суд отказал диакону-баптисту в замене мобилизации альтернативной службой

Судья вынес решение. Фото: скриншот YouTube

Винницкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска священнослужителя, который просил заменить исполнение воинской обязанности альтернативной невоенной службой. Истцом выступил диакон церкви евангельских христиан-баптистов из Калиновки, состоящий на воинском учете. Он утверждал, что его религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, поэтому обратился в районную военную администрацию с соответствующим заявлением.

После получения отказа мужчина решил оспорить действия чиновников в суде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что действующее законодательство действительно предусматривает возможность прохождения альтернативной службы по религиозным убеждениям. Однако такая норма распространяется на срочную военную службу. При этом законы, регулирующие мобилизацию и прохождение службы во время военного положения, не содержат механизма замены военной службы по мобилизации альтернативной формой исполнения обязанностей перед государством.

Почему суд отклонил иск

Суд также проанализировал положения Конституции Украины, закона "Об альтернативной (невоенной) службе", законодательства о мобилизации и практику Европейского суда по правам человека. В решении отмечается, что свобода вероисповедания не является абсолютной и в отдельных случаях может ограничиваться в интересах общественной безопасности и обороны государства. Кроме того, суд указал, что законодательство не предусматривает порядок направления граждан на альтернативную службу во время действия военного положения.

В результате суд пришел к выводу, что районная военная администрация действовала в рамках законодательства, когда уведомила заявителя об отсутствии правовых оснований для удовлетворения его просьбы. Поскольку механизм замены службы по мобилизации альтернативной службой законом не урегулирован, оснований для признания бездействия ответчика противоправным суд не нашел. Иск был отклонен в полном объеме.

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