Серьезная операция: идти в ТЦК за отсрочкой не нужно

Приложение "Резерв+", где можно получить отсрочку на время операции. Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанному гражданину по медицинским показаниям рекомендовать пройти серьезное лечение, в частности, хирургическую операцию, он может получить на этот период отсрочку. Для этого посещать территориальный центр комплектования. Все можно сделать через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Постоянная и временная отсрочка

Военнообязанные граждане могут быть мобилизованы во время действия военного положения. В особый период, когда объявляется всеобщая или частичная мобилизация, такого гражданина могут призвать в ряды ВСУ.

Но часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это может быть постоянная отсрочка или временная, на некоторое время.

К юристам обратился гражданин, которого направили на серьезную операцию (на сердце). Мужчина поинтересовался, предоставит ТЦК ему временную отсрочку на время операции и нужно ли ему для этого посетить центр комплектования.

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В ТЦК идти не надо, а на ВВК придется

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил, что ТЦК должен предоставить отсрочку. Но при этом, добавил Дерий, посещать центр комплектования не нужно: "Вам не нужно идти в ТЦК, чтобы получить отсрочку на проведение операции".

Юрист пояснил, что вся процедура может произойти дистанционно: "Вы можете взять направление на ВВК через "Резерв+" и пройти его без посещения ТЦК. Вся информация о результатах медицинского осмотра автоматически передается в ТЦК, поэтому и лично относить постановление ВВК не нужно".

Вместе с отсрочкой, добавил Владислав Дерий, гражданин получит еще и повестку: "Если ВВК признает Вас временно непригодным на срок от 1 до 12 месяцев, то именно на это время Вы и будете иметь отсрочку. Однако, Вам обязательно вручат повестку на следующую ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сроки для повторного осмотра гражданина с временной непригодностью могут быть разными.

На военно-врачебной комиссии гражданина могут признать временно непригодным к военной службе. Временно непригодные граждане должны обязательно пройти переосвидетельствование. Юристы объяснили, когда именно нужно проходить переосвидетельствование временно непригодным.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли получить статус "временная непригодность" без прохождения ВВК.

Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.