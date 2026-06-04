Серйозна операція: йти в ТЦК за відстрочкою не потрібно

Застосунок "Резерв+", де можна отримати відстрочку на час операції. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаному громадянину за медичними показниками рекомендувати пройти серйозне лікування, зокрема, хірургічну операцію, він може отримати на цей період відстрочку. Для цього відвідувати територіальний центр комплектування. Все можна зробити через "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Постійна і тимчасова відстрочка

Військовозобов’язані громадяни можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. В особливий період, коли оголошується загальна чи часткова мобілізація, такого громадянина можуть призвати до лав ЗСУ.

Та частина громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це може бути постійна відстрочка чи тимчасова, на деякий час.

До юристів звернувся громадянин, якого направили на серйозну операцію (на серці). Чоловік поцікавився, надасть ТЦК йому тимчасову відстрочку на час операції і чи потрібно йому для цього відвідати центр комплектування.

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В ТЦК іти не треба, а на ВЛК доведеться

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що ТЦК має надати відстрочку. Але при цьому, додав Дерій, відвідувати центр комплектування не потрібно: "Вам не потрібно йти до ТЦК, щоб отримати відстрочку на проведення операції".

Юрист пояснив, що уся процедура може відбутися дистанційно: "Ви можете взяти направлення на ВЛК через "Резерв+" та пройти його без відвідування ТЦК. Вся інформація про результати медичного огляду автоматично передається до ТЦК, тож і особисто відносити постанову ВЛК не потрібно".

Разом з відстрочкою, додав Владислав Дерій, громадянин отримає ще і повістку: "Якщо ВЛК визнає Вас тимчасово непридатним на термін від 1 до 12 місяців, то саме на цей час Ви і матимете відстрочку. Проте, Вам обов'язково вручать повістку на наступну ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, строки для повторного огляду громадянина з тимчасовою непридатністю можуть бути різними.

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Тимчасово непридатні громадяни мають обов’язково пройти переогляд. Юристи пояснили, коли саме потрібно проходити переогляд тимчасово непридатним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна отримати статус "тимчасова непридатність" без проходження ВЛК.

Статус "тимчасово непридатний" громадянин може отримати тільки після військово-лікарської комісії. Колишній обмежено придатний не може автоматично стати тимчасово непридатним.